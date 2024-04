France: hausse inquiétante des contaminations à parvovirus

Nouvelle crise sanitaire en vue ? En effet, selon ses derniers chiffres, Santé Publique France affirme qu’un virus sévit de plus en plus sur le territoire national. Il s’agit de Parvovirus B19. C’est une maladie infectieuse, rare de base, qui touche notamment les enfants. Depuis le début de l’année 2024, elle aurait déjà fait cinq victimes.

Si le chiffre peut sembler “bas”, il est en réalité bien plus élevé que la moyenne traditionnelle, qui s’élève à 1.8 décès par année des suites de cette maladie. De fait, face à une hausse inquiétante du nombre de cas et de décès, l’agence française recommande de mettre en place un programme de surveillance et surtout de sensibilisation à la maladie auprès des publics concernés.

Le parvovirus B19 touche de plus en plus de monde

Si le parvovirus B19 touche tout le monde, ce sont surtout les femmes enceintes et les bébés qui sont les principaux concernés. Comme souvent dans ces cas-là, les personnes immunodéprimées sont les principales concernées. Dans tous les cas, il convient d’éviter d’entrer en contact avec une personne qui est atteinte ou qui est soupçonnée de porter la maladie.

Le nombre de cas global, lui, explose. À l’hôpital Necker de Paris, 37 personnes ont été hospitalisées. Sur ces 37 personnes admises, 5 ont été placées en réanimation après de premières observations. Et chaque semaine, c’est près d’une centaine de personnes (toutes âgées de moins de 15 ans) sont admises aux urgences, pour suspicion d’infection. Mais pourquoi un tel chiffre ?

Pourquoi une telle hausse ?

Les médecins soupçonnent la fin du respect des gestes barrières, qui permet une meilleure transmission de la maladie. Le parvovirus B19 se transmet notamment par voie respiratoire. Chez l’enfant, les statistiques tendent d’ailleurs à confirmer qu’il s’agit de la cinquième maladie virale la plus infectieuse chez l’enfant. Rubéole, varicelle, roséole et rougeole étant les quatre premières (toutes suscitant l’apparition d’éruptions cutanées).