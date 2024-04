France : un étudiant veut produire de l’électricité à partir… d’urine

L’énergie, essentielle au fonctionnement de nos sociétés modernes, provient principalement des combustibles fossiles, de l’hydroélectricité, du nucléaire, et des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien. Toutefois, les préoccupations environnementales et la finitude des ressources traditionnelles ont stimulé la recherche de sources alternatives plus propres et durables. C’est dans ce contexte que des scientifiques et ingénieurs du monde entier redoublent d’efforts pour innover et exploiter des sources d’énergie inédites, allant des algues biocarburants jusqu’aux piles à combustible microbienne qui utilisent des matériaux organiques inattendus.

Au cœur de la Bretagne, Louison Jannee, étudiant en ingénierie à Lorient, se démarque par un projet audacieux : il envisage de transformer l’urine en électricité. Observant les longues files d’attente aux toilettes lors des festivals, notamment celles des dames, il identifie une opportunité non seulement pour améliorer l’efficacité des infrastructures sanitaires mais aussi pour générer de l’énergie. Son engagement en tant que responsable du développement durable au festival Au Pont du Rock l’a conduit à envisager l’installation d’urinoirs féminins pour mieux gérer le flux, tout en collectant l’urine pour la valorisation énergétique.

Le projet, baptisé Collecte d’urines Par L., s’appuie sur la technologie des piles à combustible microbiennes. Cette innovation pourrait non seulement fournir de l’électricité pour les festivals eux-mêmes mais également marquer un pas vers l’autosuffisance énergétique des événements. En transformant une fonction corporelle basique en source d’énergie, Louison propose une solution écologique qui pourrait révolutionner la manière dont les événements de grande envergure gèrent leur impact énergétique.

Ce concept de valorisation d’urine n’est pas isolé. Inspiré par les recherches de l’Université de Bristol qui ont introduit le Pee Power en 2015, Louison se place dans une continuité innovante. Les chercheurs britanniques avaient déjà testé des installations similaires dans des lieux à forte affluence comme les bars, utilisant efficacement cette ressource abondante. Ainsi, le jeune ingénieur breton ne se contente pas de suivre une tendance, mais de la pousser vers de nouvelles frontières pratiques et durables.