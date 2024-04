France : un nouveau sous-marin nucléaire réalise une prouesse

La France, en réponse aux menaces géopolitiques croissantes, consolide sa position stratégique dans le domaine de la défense avec un développement significatif dans sa flotte sous-marine. Le groupe Naval, acteur majeur de ce secteur, a initié la construction du plus grand sous-marin jamais conçu en France, marquant ainsi un tournant crucial pour la dissuasion nucléaire du pays. La première tôle de ce projet ambitieux a été découpée à Cherbourg le 20 mars, signifiant le début officiel des travaux.

Le programme de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération (SNLE 3G), prévu pour être opérationnel à partir de 2035, est au cœur de cette stratégie. Ces submersibles sont conçus pour garantir une capacité de dissuasion nucléaire efficace jusqu’à la fin du siècle. Cette initiative reflète l’engagement de la France à maintenir un niveau élevé de sécurité nationale face à un environnement international de plus en plus incertain.

Récemment, un exploit remarquable a été accompli par un sous-marin nucléaire d’attaque de classe Suffren, fabriqué également à Cherbourg. Le 18 avril 2024, ce submersible a réussi un double tir simultané de missiles de croisière navals (MdCN), une première pour la Marine nationale. Cette opération complexe a été effectuée avec succès, frappant une cible terrestre sur le site des Landes de DGA Essais de missiles avec une synchronisation parfaite.

Cette manœuvre illustre non seulement l’expertise technique et l’excellence opérationnelle des équipages, mais elle sert également de formation en conditions réelles pour les marins. Le tir a été réalisé dans des conditions matérielles et humaines semblables à celles en situation réelle de combat, ce qui renforce le savoir-faire opérationnel en préparation à des conflits de haute intensité.

La coordination de cet exercice a impliqué plusieurs acteurs clés, dont la Direction Générale de l’Armement (DGA) et MBDA, le concepteur du missile. La Frégate multimissions Aquitaine et un second sous-marin nucléaire d’attaque, positionnés respectivement au large de Quimper et Biscarrosse, ont également participé à cet exercice d’envergure.

Dans le contexte plus large des efforts de défense, le ministère des Armées a augmenté la cadence de production de l’armement et la constitution de stocks de munitions. Cette démarche est essentielle pour anticiper et répondre efficacement aux diverses menaces internationales, y compris les répercussions du conflit en Ukraine et d’autres tensions régionales. La France, en fortifiant son arsenal et en développant ses capacités militaires, reste fermement engagée à défendre ses intérêts nationaux et à maintenir la paix régionale et globale.