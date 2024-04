Gaz au Maghreb: ce pays accélère sa stratégie énergétique

Dans une démarche ambitieuse visant à renforcer son infrastructure gazière, le Maroc franchit une nouvelle étape stratégique en optant pour la construction d’usines de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage dans le port de Nador, ainsi que la mise en place d’un gazoduc connecté au réseau Maghreb-Europe.

Cette décision marque une volonté affirmée de Rabat de consolider sa souveraineté énergétique et de s’inscrire pleinement dans les marchés régionaux et mondiaux de l’énergie. Le choix de Nador comme site pour la première usine de regazéification de GNL témoigne d’une vision prospective, positionnant le Maroc comme un acteur majeur dans le secteur énergétique.

Publicité

La mise en place de ce projet s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe, notamment avec la fermeture unilatérale du gazoduc Maghreb-Europe par l’Algérie en novembre 2021. Cette situation a incité le Maroc à diversifier ses sources d’approvisionnement en énergie, tout en renforçant ses capacités de stockage et de distribution.

Le récent accord signé à Rabat entre plusieurs ministères, dont celui de la Transition énergétique, ainsi que des agences et entreprises nationales, témoigne de l’engagement soutenu du gouvernement marocain dans la réalisation de ce projet. Ce protocole, d’une durée approximative de 10 ans, prévoit la production annuelle de 500 millions de mètres cubes de GNL, une avancée significative vers l’autosuffisance énergétique du pays.

Cette initiative ne se limite pas à la seule exploitation du gaz naturel liquéfié. Le Maroc mise également sur le développement des énergies renouvelables, telles que l’hydrogène vert et ses dérivés, ainsi que sur des projets d’envergure comme le gazoduc transatlantique avec le Nigeria. Ce dernier est perçu comme un levier stratégique pour favoriser l’intégration régionale et stimuler le développement économique et social des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Au-delà des enjeux économiques, ce passage à la vitesse supérieure dans le domaine du gaz reflète une vision globale de développement durable. En favorisant l’utilisation de sources d’énergie plus propres et en renforçant son infrastructure énergétique, le Maroc s’engage résolument dans la transition vers une économie plus verte et plus résiliente aux fluctuations des marchés mondiaux de l’énergie.