Golfe de Guinée: les marines africaines et française s’allient pour sécuriser un espace stratégique

Zone stratégique s’étendant du Sénégal à l’Angola, le golfe de Guinée est en proie à des enjeux de piraterie et de pêche illicite et non-réglementée (INN). Dans leur action pour assurer la sécurité et le développement de cet espace maritime, les marines africaines s’appuient sur l’expertise de la marine nationale française.

Le Golfe de Guinée, un espace maritime aux multiples enjeux

Le Golfe de Guinée s’étire sur 5700 km de littoral du Sénégal à l’Angola. Ses eaux sont riches en ressources halieutiques et en hydrocarbures, principaux moteurs d’une activité économique régionale tournée vers la mer. Les deux tiers des ressources en hydrocarbures présents dans la zone se concentrent au large du delta du Niger, à proximité immédiate du Bénin, au sein de la zone économique exclusive du Nigéria, dont le secteur pétrolier représente 75 % des recettes de l’État et plus de 90 % du total des exportations.

Parmi les menaces qui affectent le développement du commerce maritime et la stabilité des États riverains du Golfe de Guinée, la piraterie vient juste après le fléau que constitue la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Cette pêche illégale souvent pratiquée par des pays asiatiques est très difficile à quantifier mais certains indicateurs, tels que l’éloignement des zones de pêche, la diminution des prises et la présence accrue de pêcheurs étrangers dans la zone sont perceptibles. Elle menace un écosystème dont les populations locales dépendent fortement.

Plus globalement, le Golfe de Guinée est en proie à un large éventail d’activités illicites : au-delà de la pêche illégale, des trafics de stupéfiants, d’armes, d’êtres humains ainsi que le dégazage en haute mer sont malheureusement toujours d’actualité.

Une coopération internationale en faveur de la sécurité des espaces maritimes dans le Golfe de Guinée

En 2013, sous l’égide de l’ONU, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) ainsi que la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont engagées à renforcer leur coopération pour lutter contre les activités maritimes illicites en signant le Processus de Yaoundé, une architecture de sécurité régionale qui vise à harmoniser les pratiques en matière de prévention et de répression des activités maritimes illicites entre les États membres.

L’Union européenne a lancé depuis 2013 une série de programmes de plusieurs milliards de francs CFA qui s’inscrivent aussi en appui du développement de l’architecture de Yaoundé. Avec plus de 80 000 ressortissants dans la région, la France est particulièrement concernée par la stabilité régionale. Elle soutient à ce titre l’organisation du Symposium des marines du golfe de Guinée, qui constitue depuis 2015 le principal rendez-vous annuel permettant aux chefs d’état-major des marines africaines de se concerter pour trouver des solutions collectives à des problématiques communes.

Un partenariat dynamique entre les marines africaines et la marine nationale française

La marine nationale française est notamment active dans le Golfe de Guinée dans la cadre de la mission Corymbe, un partenariat entre les Etats ouest-africain et la France qui œuvre pour la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Ce partenariat se traduit notamment par un accompagnement à la préparation opérationnelle des marines africaines.

Pour cette mission, la marine nationale françaises déploie de façon quasi permanente un à deux bâtiments appuyés par un avion de patrouille maritime dans le Golfe de Guinée, ce qui permet, en coopération avec les marines riveraines, de lutter notamment contre la piraterie et les trafics de drogue.

Dernières actions d’envergure en date, deux bâtiments de la marine nationale française ont respectivement procédé aux saisies records de 5,1 tonnes et de 10,7 tonnes de cocaïne dans le cadre de l’opération Corymbe. Ces saisies représentaient des valeurs marchandes pour les trafiquants d’environ 220 et 460 milliards de franc CFA.

Marines française et béninoise

Des actions de partenariat telles que des entraînements et des exercices conjoints sont fréquemment réalisés entre les marines béninoise et française dans le Golfe de Guinée. Ces actions de coopération renforcent la connaissance mutuelle ainsi que la capacité à agir conjointement dans le cadre de la lutte contre l’insécurité maritime.

Au-delà du partenariat militaire, des bâtiments scientifiques réalisent également des missions au large des côtes d’Afrique de l’Ouest dans le cadre d’accords de coopération. A titre d’exemple, un navire scientifique de la marine nationale française dont les missions consistent principalement à mettre à jour les cartes de fonds marins, à effectuer des recherches d’épaves et d’obstructions empêchant l’accès aux ports, était récemment de passage à Cotonou. A cette occasion, Français et Béninois ont ont étudié les savoir-faire techniques et scientifiques du bâtiment Des universitaires spécialistes en hydrographie et en océanographie de l’université d’Abomey-Calavi, accompagnés de leurs élèves, ont ainsi pu embarquer pour quelques heures à bord du bâtiment pour observer le fonctionnement de cet instrument scientifique de précision.