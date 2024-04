Il trouve de l’or et des dollars dans une poubelle et le rend au propriétaire

Un résident d’Aligudarz, une localité située à l’ouest de l’Iran, s’est retrouvé face à un dilemme moral après avoir découvert un sac rempli d’or et de dollars américains en effectuant son quotidien tri des déchets. Selon un récit publié sur le site d’information Iran front page, l’homme, âgé de 52 ans, a estimé la valeur totale des biens trouvés à environ 31 000 dollars, soit 20 milliards de rials.

Confronté à la tentation, l’homme a conservé les objets de valeur pendant plusieurs jours, réfléchissant à la meilleure marche à suivre. Fidèle aux enseignements de ses parents qui l’ont élevé selon les principes de l’honnêteté et du respect du bien d’autrui, il a finalement décidé que la fortune trouvée ne lui appartenait pas et devait être restituée.

La détermination du propriétaire s’est avérée possible grâce à la présence d’une carte bancaire parmi les objets de valeur. Cette piste a conduit l’homme honnête à une femme dans la cinquantaine, dont le petit-fils avait malencontreusement jeté le sac en le prenant pour de simples ordures.

Ce geste d’intégrité survient dans un contexte économique particulièrement difficile pour l’Iran, où les sanctions internationales pèsent lourdement sur l’économie, entrainant une inflation annuelle supérieure à 40%. L’acte de l’homme prend ainsi une dimension encore plus significative, témoignant d’une profonde loyauté envers des valeurs morales inébranlables.

Cette histoire, relatée par Iran front page, met en exergue la prééminence des principes éthiques sur les avantages matériels, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Elle réaffirme la croyance en la bonté fondamentale de l’homme et en sa capacité à faire le bon choix, malgré les pressions économiques et les tentations.