La Chine déjoue complètement les statistiques dans ce domaine

Alors que beaucoup doutaient des capacités économiques de la Chine, qui faisait notamment face à certaines secousses, notamment en ce qui concernait son immobilier ou du marché des consommateurs, les chiffres annoncés par Pékin au sujet de sa croissance ont de quoi surprendre. La Chine espérait une croissance de 5% pour 2024 ? Sur les quatre premiers mois de l’année, les résultats sont au-delà des espérances, à 5.3%.

Une croissance importante pour beaucoup de pays. Certaines nations ciblent en effet les 1 à 2%. Mais pour la Chine, le résultat n’en reste pas moins loin des standards habituels. À vrai dire, c’est même la croissance la plus faible enregistrée depuis 1990 (hors période covid). Des chiffres qui n’ont d’ailleurs pas empêché l’agence de notation Fitch d’abaisser la note de Pékin, en abaissant le niveau à “Négatif” en ce qui concerne la dette nationale publique.

Les bons résultats chinois ne doivent pas masquer certains doutes

Ces bons résultats sont aussi à nuancer par le fait que la confiance des ménages en l’économie nationale est en chute libre. En effet, les ventes au détail ont augmenté, mais de 3.1% seulement, loin des attentes des analystes, qui étaient de 5.4%. Il en va de même sur la partie production industrielle qui a augmenté de 4.5% sur un an, contre les 6.6% attendus par les experts Bloomberg.

Enfin, l’immobilier. En effet, le marché traverse une grave crise. Sur un an, les investissements en la matière ont ainsi reculé de 9.5%. L’accès au crédit est de plus en plus difficile pour les promoteurs immobiliers, qui sont tous très lourdement endettés. On se souvient, par exemple, d’Evergrande, qui a annoncé être endetté à hauteur de 300 milliards de dollars.

Le gouvernement chinois reste confiant

Cela n’a toutefois pas de quoi entamer la confiance des dirigeants chinois. À l’occasion de l’Assemblée nationale populaire (ANP), les élus chinois et représentants du parti communiste ont affirmé qu’ils étaient parfaitement confiants en un rebond économique, même si certains domaines pourraient nécessiter davantage de focus, comme l’emploi chez les jeunes.