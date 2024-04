La Chine travaille sur un missile aux capacités remarquables

En Chine, des chercheurs auraient réussi à concevoir un missile air-surface (SAM) hypersonique à longue portée et à carburant solide. Une nouvelle étape de franchie pour l’armée chinoise, qui semble ainsi confirmer qu’elle souhaite être à la pointe de l’innovation en matière de matériel militaire. Aux capacités exceptionnelles, ce missile est un pionnier en la matière.

Selon le South China Morning Post, ce missile disposerait d’une portée de 2.000 kilomètres et pourrait être utilisé dans le cadre de combats aériens. Permettant d’abattre des avions de détection, il pourrait s’avérer être tout aussi utile pour détruire des bombardiers. Un missile aux caractéristiques tellement incroyables que beaucoup se demandent s’il existe réellement.

Un missile chinois révolutionnaire

En effet, le seul missile similaire qui existe actuellement sur le marché, est un missile russe, le S-500. Ce dernier disposerait d’une portée maximale de 500 kilomètres “seulement”. Bien loin des 2.000 affichés ici. En cas de nécessité, la défense aérienne chinoise pourrait pleinement profiter de ces atouts pour se défendre et prendre un avantage certain sur son éventuel ennemi.

Long de 8 mètres, pesant 2.5 tonnes, ce missile pourrait ressembler au Feitian-1, un missile déjà lancé et actuellement utilisé. Ce dernier, grâce à son moteur à propergol solide, dispose d’une poussée nécessaire pour être lancé à la verticale. Le statoréacteur se mettrait ensuite en route, permettant alors de propulser le missile dans la haute atmosphère jusqu’à ce qu’il atteigne sa cible.

Des caractéristiques exceptionnelles

Pour le reste, nous n’en savons pas forcément plus, si ce n’est que le missile sera guidé par des données transmises en temps réel. À l’approche finale de la cible, il passera en auto-pilote et utilisera ses propres capteurs pour toucher l’objectif. Il fera alors exploser son ogive lorsqu’il atteindra un rayon d’action efficace pour créer le maximum de dégât possible (voir détruire totalement l’appareil ciblé).