La Chine va-t-elle réussir le pari fou de concurrencer ces géants américains ?

Dans l’univers des systèmes d’exploitation pour smartphones, Android et iOS détiennent une domination quasi totale, partageant respectivement environ 74% et 23% du marché mondial. Cette hégémonie a laissé peu de place à d’autres concurrents, rendant le secteur particulièrement difficile pour les nouveaux venus. Cependant, avec l’émergence d’HarmonyOS, développé par Huawei, le paysage pourrait connaître un changement notable. Fort de ses succès sur le marché chinois, où il détient plus de 16% de part de marché, Huawei semble prêt à défier ce duopole.

HarmonyOS s’est dévoilé comme une alternative prometteuse, en particulier après la révélation de sa nouvelle itération, HarmonyOS Next, qui ambitionne de se passer entièrement de la base AOSP, la version open source d’Android. Cette nouvelle mouture prétend offrir une amélioration de performance de 30%, une autonomie de batterie accrue et une expérience utilisateur plus fluide, des arguments qui pourraient convaincre les développeurs de rejoindre cette plateforme. Néanmoins, l’écosystème de HarmonyOS doit encore s’étoffer, notamment avec l’intégration de grandes applications de l’envergure de ByteDance ou Tencent.

Face à l’interdiction d’utiliser Android par l’administration américaine en 2019, Huawei a réorienté sa stratégie vers HarmonyOS, initialement conçu pour l’internet des objets, en le transformant en son système d’exploitation principal. Cette pivot a permis à Huawei de rester compétitif grâce à la facilité d’installation des applications Android sur HarmonyOS, basé sur AOSP.

Le dynamisme de Huawei en Chine, où ses ventes de smartphones ont grimpé de 64% au début de l’année selon Counterpoint Research, le place en position de force. Deuxième sur le marché chinois, derrière Vivo, Huawei se trouve dans une position stratégique pour défier les géants Apple et Google à l’échelle mondiale.

L’engagement de Huawei pour l’indépendance technologique est illustré par le développement de ses propres composants, y compris sa puce 5G. Cette démarche vers l’autonomie pourrait renforcer sa position face à iOS et Android, faisant d’HarmonyOS un concurrent potentiel sur le marché des smartphones.

Bien que l’avenir d’HarmonyOS reste incertain, les initiatives de Huawei pour établir un système d’exploitation indépendant et robuste, en collaboration avec des partenaires clés et une communauté de développeurs en expansion, pourraient modifier de manière significative le paysage concurrentiel des technologies mobiles.