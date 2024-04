La Russie accuse l’OTAN d’aider l’Ukraine à bombarder son territoire

La guerre en Ukraine continue. Et sur le terrain, la situation est relativement tendue. En effet, d’un côté comme de l’autre, aucune des forces armées ne souhaite lâcher du terrain. Cela donne lieu à de terribles affrontements et bombardements. Depuis peu, les forces ukrainiennes ciblent d’ailleurs la Russie et ses territoires.

Et pour la Fédération de Russie, cela ne passe absolument pas. Moscou, par la voix de Nikolaï Patrouchev, a d’ailleurs accusé l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) de prendre part à ces bombardements. Grâce à son engagement dans ce conflit, en livrant notamment des armes aux forces armées ukrainiennes, les pays occidentaux seraient donc directement responsables de ces frappes.

L’OTAN, pointé du doigt par la Russie

Une déclaration qui intervient dans un contexte un peu particulier. En effet, dans quelques heures, les ministres des Affaires étrangères de l’ensemble des pays membres de l’OTAN se réuniront à Bruxelles afin d’échanger autour des différentes possibilités qui s’offrent aux nations concernées d’aider encore un peu plus l’Ukraine. Côté américain, c’est le secrétaire d’État Antony Blinken qui sera présent.

Patrouchev, perçu par beaucoup comme l’un des représentants de la branche dure du Kremlin, accuse ces pays d’agir au compte d’une seule entité, les États-Unis. L’objectif final ? Que Moscou perdre la guerre et que la Russie soit détruite, de façon à ce que Washington et ses alliés puissent pleinement profiter des ressources naturelles (gaz et pétrole, notamment) qui se trouvent sur le sol russe.

Une réunion des pays membres, à Bruxelles

Outre le financement et les livraisons d’armes, l’OTAN formerait (toujours selon Nikolaï Patrouchev) des mercenaires et des saboteurs. Ces derniers prendraient ensuite part à diverses opérations, notamment sur le sol russe, afin d’atteindre Moscou et les grandes villes alentours. Des propos que le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie est habitué à tenir, mais qui n’ont pas été, pour l’heure, démontrés.