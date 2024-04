La Russie se venge contre ce mastodonte américain avec une décision judiciaire

En novembre 2023, Andy Stone, directeur de la communication chez Meta (Facebook , Instagram), a été ajouté à la liste des personnes recherchées par la Russie, marquant une escalade significative dans les tensions entre le géant américain des réseaux sociaux et le Kremlin. L’accusation, centrée sur des accusations d’« apologie du terrorisme », trouve son origine dans un contexte de guerre informationnelle exacerbée par l’offensive de la Russie en Ukraine.

Cette décision judiciaire s’inscrit dans une série de mesures punitives prises par la Russie contre Meta, déjà classée comme une organisation « terroriste et extrémiste » depuis octobre 2022. Ce statut rend tout soutien à la plateforme potentiellement répréhensible sous le droit russe, impactant gravement les utilisateurs russes des services de Meta.

Le tribunal militaire russe a rendu son verdict par contumace, condamnant Stone à six ans de prison pour avoir, selon les autorités russes, justifié des actions violentes contre les militaires russes sur les réseaux sociaux. La publication incriminée, datée du 11 mars 2022, ne considérait pas comme violation des règles de Meta les appels à la « mort des envahisseurs russes », en pleine offensive en Ukraine.

La défense, représentée par l’avocate Valentia Filippenkova, a immédiatement annoncé son intention de faire appel de ce jugement. Pour rappel, la Russie continue d’appliquer des interdictions frappant non seulement Facebook et Instagram mais aussi d’autres plateformes comme X accessibles uniquement via des réseaux privés virtuels (VPN).