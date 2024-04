La Tech et ses milliardaires : une ascension financière spectaculaire

La course à la richesse dans le monde de la technologie a atteint des sommets vertigineux au cours de la dernière année, avec une augmentation de la fortune des milliardaires du secteur atteignant des proportions remarquables. Selon les données fournies par Forbes, la fortune combinée des magnats de la technologie a grimpé de 750 milliards de dollars (690 milliards d’euros), une croissance stupéfiante qui les propulse au sommet des classements de richesse mondiale.

Ce boom financier révèle une tendance claire : la distinction entre les riches et les très riches s’accentue, et les figures de proue de la technologie se retrouvent de plus en plus souvent dans la catégorie des ultra-riches. En effet, le dernier classement des milliardaires de Forbes pour l’année 2024 fait état de 342 milliardaires ayant fait fortune dans le domaine de la technologie, soit une augmentation par rapport aux 313 recensés l’année précédente. Leur valeur nette combinée dépasse désormais les 2 600 milliards de dollars (2 395 milliards d’euros), surpassant ainsi tout autre secteur économique.

Parmi ces titans de la technologie, aucun n’a connu une ascension aussi spectaculaire que Mark Zuckerberg, PDG de Meta. Sa fortune personnelle a augmenté de près de 113 milliards de dollars (104 milliards d’euros) au cours des 12 derniers mois, atteignant un montant estimé à 177 milliards de dollars (163 milliards d’euros). Cette croissance exponentielle a propulsé Zuckerberg à la quatrième place du classement Forbes des milliardaires, une position sans précédent pour lui.

L’essor fulgurant de Meta, enregistrant une hausse de 182 %, reflète la tendance générale du secteur. Les investisseurs ont été séduits par ce que Zuckerberg a qualifié lui-même de « l’année de l’efficacité » pour Meta, marquée par des mesures telles que des licenciements, des réductions de coûts et une focalisation accrue sur la publicité et les activités principales. En parallèle, l’entreprise a franchi un jalon majeur en atteignant sa 20e année d’existence et en distribuant son tout premier dividende, témoignant ainsi de sa solidité financière.

L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle central dans cette croissance exponentielle. Les investisseurs affluent vers les entreprises axées sur le développement de produits basés sur l’IA ou offrant des solutions dans ce domaine. Les partenariats entre les géants de la technologie et les startups spécialisées dans l’IA sont monnaie courante, alimentant un enthousiasme généralisé parmi les investisseurs.

Jensen Huang, cofondateur et PDG de Nvidia, incarne cette tendance. Grâce à la flambée des actions de son entreprise, il fait désormais partie des 20 personnes les plus riches du monde, sa fortune étant estimée à 77 milliards de dollars (70,9 milliards d’euros). De même, d’autres actionnaires de Nvidia, tels que Harvey Jones, ont vu leur richesse croître de manière significative grâce à la montée en flèche de la valeur des actions.

Les géants américains de la technologie, tels que Microsoft, Amazon et Alphabet, investissent massivement dans l’IA, renforçant ainsi leur position sur le marché et enrichissant davantage leurs fondateurs. Les partenariats stratégiques et les acquisitions visant à renforcer leurs capacités dans le domaine de l’IA se multiplient, attirant l’attention des investisseurs.

Toutefois, derrière cette croissance spectaculaire se cache une évolution importante dans la nature même des fortunes technologiques. La plupart des magnats de la technologie les plus riches ne sont plus directement impliqués dans la gestion quotidienne des entreprises qui ont contribué à leur richesse croissante. Parmi les dix milliardaires les plus riches du secteur, seuls trois occupent encore le poste de PDG de leurs entreprises respectives.

Cette transformation illustre le passage à une nouvelle ère où les investissements stratégiques et la vision à long terme prévalent sur la gestion opérationnelle directe. Les pionniers de la technologie continuent d’accumuler des richesses considérables, mais leur implication directe dans la gestion de leurs entreprises diminue au profit d’une approche plus stratégique et axée sur les investissements.