L’Arabie Saoudite tangue face aux USA dans ce domaine

Saoudi Aramco, longtemps leader incontesté dans le classement des entreprises les plus valorisées en bourse, a récemment vu sa position chanceler. Désormais devancée par les géants américains Alphabet et Amazon, l’entreprise pétrolière saoudienne occupe la sixième place avec une capitalisation de 1 955 milliards de dollars. Cette dégringolade illustre un changement notable dans la dynamique des puissances économiques mondiales.

Le paysage des dix plus grandes capitalisations boursières montre une prédominance américaine. Mis à part Saudi Aramco et le fabricant de semi-conducteurs taïwanais TSMC, le reste du groupe est exclusivement composé d’entreprises américaines. Cela souligne la montée en puissance des États-Unis sur le marché mondial de la Bourse, renforcée par leur innovation et leur technologie.

Ascension rapide d’Alphabet et d’Amazon

L’ascension fulgurante d‘Alphabet et d’Amazon a été particulièrement remarquée. Alphabet a vu sa valeur grimper de 13% sur un mois, grâce notamment à ses avancées dans l’intelligence artificielle générative et le cloud computing. Amazon, pour sa part, a enregistré une hausse impressionnante de 24,4% sur l’année, avec des avancées significatives dans sa division Amazon Web Services.

Malgré une récente hausse des prix du pétrole, Saudi Aramco a connu un mois difficile, avec un recul de 4,6% de sa valeur boursière. Ce déclin contraste nettement avec les gains spectaculaires d’Alphabet et d’Amazon, et souligne les défis auxquels l’entreprise est confrontée dans un environnement économique en mutation rapide.

Les investisseurs semblent privilégier les entreprises qui innovent et dominent de nouveaux domaines tels que l’intelligence artificielle. L’intérêt accru pour Alphabet et Amazon, ainsi que leurs résultats solides, montrent que le vent tourne en faveur des entreprises technologiques américaines par rapport aux titans traditionnels de l’industrie comme Aramco.

Le paysage boursier mondial est désormais dominé par les États-Unis, reflétant une ère où la technologie et l’innovation sont primordiales. L’ancien champion Saudi Aramco, bien qu’encore un poids lourd, doit maintenant naviguer dans ce nouveau monde où la tech règne en maître, une preuve supplémentaire que la compétitivité ne peut être maintenue sans une adaptation continue et une réinvention.