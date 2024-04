Le Niger vole au secours du Mali dans ce domaine

Les récentes opérations militaires conjointes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, visant à lutter contre le terrorisme dans le Sahel, ont été marquées par des succès significatifs. Le 14 avril 2024, une intervention militaire a permis de cibler et détruire des groupes terroristes et leur équipement dans la région, grâce à l’utilisation efficace de l’aviation. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Alliance des États du Sahel, établie pour renforcer la sécurité dans cette zone stratégique.

Mais la lutte contre les terroristes n’est pas le seul domaine dans lequel les États de l’AES collaborent. En effet, l’annonce faite par la présidence malienne le 16 avril sur l’approvisionnement en gazole par le Niger prend tout son sens. Le Niger s’apprête à livrer 150 millions de litres de gazole au Mali fréquemment touché par des coupures d’électricité, pour soutenir le fonctionnement des centrales électriques maliennes. Ce partenariat vise à pallier les difficultés rencontrées par la société Energie du Mali (EDM SA).

Le colonel Assimi Goïta, à la tête du Mali, a rencontré le ministre du pétrole nigérien, Mahaman Moustapha Barke, pour finaliser cet accord crucial. Selon le ministre Barke, le gazole sera spécifiquement destiné aux centrales électriques maliennes, dans l’optique de réduire les interruptions de service qui affectent sévèrement la vie quotidienne et économique du pays.

L’intensification des efforts militaires et cette nouvelle entente énergétique illustrent une collaboration multidimensionnelle entre le Mali et le Niger, qui ne se limite pas aux affaires militaires. Les opérations du 10 au 14 avril ont également montré une volonté commune de déstabiliser les réseaux terroristes, prouvant que la coopération entre ces pays peut également se traduire par un soutien substantiel dans d’autres secteurs vitaux.

Cet échange entre le Mali et le Niger renforce donc les liens non seulement sécuritaires mais aussi énergétiques, mettant en lumière l’importance d’une solidarité régionale face aux défis communs. Ces gestes de coopération sont essentiels pour envisager un avenir où la stabilité et le développement économique peuvent être atteints malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur la région.