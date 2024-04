Les cryptomonnaies représentent le second investissement préféré des français

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est l’organisme chargé de la protection des investisseurs en France. Elle a publié une étude en novembre 2023 obtenue via l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) qui révèle que le Bitcoin et les autres cryptomonnaies sont le second choix des citoyens de France qui investissent leur argent.

La France a déjà pris le leadership dans plusieurs secteurs en Europe tels que l’aviation. Maintenant, elle vise le secteur stratégique de l’économie numérique. De nombreuses banques et autres services financiers dans le pays proposent déjà directement des investissements dans les cryptomonnaies. Ajoutés à cela, des sites web tels que Techopedia aident de nombreux français à décider dans quelle cryptomonnaie investir. Deux autres éléments expliquent l’amour des français pour la crypto : Une meilleure règlementation et une hausse fulgurante des prix.

L’étude menée par Audirep portait sur un échantillon de 8 456 personnes représentatives de la population française. La tranche d’âge cible était les 18 ans et plus. La première chose qui en ressort, c’est le fait que seul un quart des Français détiennent au moins un produit d’investissement. Ensuite, de toutes les personnes qui disent investir leur argent, seulement la moitié le faisait déjà avant 2020. L’autre moitié s’y est mise après, pendant ou après la période COVID.

On apprend ainsi de cette étude que 9,4 % des Français détiennent des investissements dans les cryptomonnaies et 2,8 % dans les NFT. Dans le même temps, 10,7 % des participants ont dit posséder un investissement dans l’immobilier. De manière assez surprenante, les investisseurs qui détiennent des actions d’entreprise cotées et non cotées sont respectivement à 7,3 et 5,6 %.

L’investissement dans les cryptomonnaies : un enjeu stratégique pour la France ?

Avec la dernière hausse de prix du Bitcoin, il semble que de plus en plus de Français s’intéressent à l’investissement dans les cryptomonnaies. En effet, une étude menée par KPMG et l’Association pour le Développement des Actifs Numériques (ADAN) rapporte qu’en un an, le nombre de français détenant des cryptomonnaies a augmenté de près de 20 %. D’après l’ADAN : « Cette adoption, à la fois par les particuliers et par les industries, illustre encore une fois, l’enjeu majeur, pour la France, de se positionner au centre du développement de ces technologies du web 3 et des crypto-actifs. »

L’ADAN et KPMG ont également mené une étude sur les applications Web3 et crypto dans les industries. Il en ressort tout d’abord que le secteur de la finance en France y voit une opportunité de se positionner les premiers sur un marché naissant. Ils souhaitent aussi utiliser la tokénisation pour numériser des produits financiers déjà existants.

Le secteur du luxe qui fait la réputation de la France dans le monde souhaite par ailleurs profiter du concept de NFT rare pour offrir de nouveaux produits. De grandes marques telles que Gucci, Dolce & Gabbana et Prada ont déjà des projets NFT assez avancés. Dans le secteur de l’énergie, les industriels comptent utiliser les technologies Blockchain pour un développement plus efficient des infrastructures sous-jacentes telles que HPC, datacenter et différents réseaux.

Enfin, plusieurs entreprises françaises du Web3 se sont montrées confiantes pour 2024. 85,7 % de celles qui ont participé à l’étude annoncent des recrutements cette année. Les financements restent le problème majeur puisque 2023 n’a pas été une bonne année pour le marché crypto. Malgré tout, 73 % des entreprises ont l’ambition de lever des fonds cette année. Une hausse générale des prix sur le marché des cryptomonnaies pourrait grandement aider.