Les USA annoncent un système de défense qui pourrait tout changer

Northrop Grumman Corporation, entreprise américaine spécialisée dans la défense, aurait réussi à créer un système de défense que certains médias militaires qualifient d’ores et déjà d’exceptionnel. Ce système de défense, appelé IBCS (Système Intégré de Commandement de Combat) a effectivement démontré de superbes performances.

Testé en premier lieu du côté de White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique, ce système de missile a réussi à utiliser les données provenant de ses divers capteurs pour suivre, engager et neutraliser un substitut de missile de croisière à longue portée. Ce qui fait sa différence ? L’IBCS connecte en fait différents capteurs, qui à l’origine, ne devaient pas être conçus pour fonctionner ensemble.

L’IBCS, un nouveau système de défense redoutable

Tous sont reliés à un système de contrôle. On obtient alors un réseau entre plusieurs capteurs, qui permet d’avoir une véritable “toile”. De quoi recevoir plus de données, plus rapidement et donc, d’avoir un meilleur champ d’action en cas de situation qui nécessite une réponse rapide. À ce système de Défense, ont été intégrées diverses armes, comme des missiles PAC.

Les radars de recherche Girafe, de même que les avions F-35 pourraient, eux aussi, y être connectés. On peut aussi imaginer que des armes en développement ou même pas encore imaginées pourraient également s’y greffer. En effet, ce système est présenté comme étant l’évolution de l’intelligence du champ de bataille, plus que comme une toute nouvelle arme. C’est donc un système augmenté, pour une défense plus efficace.

Une arme déjà prête à être utilisée

Ayant d’ores et déjà atteint sa pleine capacité opérationnelle, il peut déjà être déployé sur le champ de bataille. D’ailleurs, sa mise en service est attendue pour la fin de cette année 2024. Les équipes de Northrop Grumman Corporation travailleraient ainsi d’arrache-pied pour fournir à l’armée américaine, tout l’armement dont elle a besoin dans le but d’assurer sa défense.