Les USA avertissent l’Ukraine, découvrez pourquoi 

Les USA haussent le ton. Si Washington s’est imposé comme étant le principal soutien à l’Ukraine (ou tout du moins, l’un des principaux) dans la guerre qu’elle mène face à la Russie, tout n’est toutefois pas permis. En effet, du côté américain, les récentes attaques ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russe font grincer des dents.

À ce sujet, le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a tenu à se montrer très clair. Selon lui, les attaques de l’armée ukrainienne sur les raffineries russes présentent un risque pour le marché mondial de l’énergie et pour les prix que les citoyens pourraient avoir à payer. Il a ainsi invité Kiev à davantage se concentrer sur les infrastructures militaires plutôt que sur le pétrole russe.

Lloyd Austin invite l’Ukraine à revoir sa stratégie

Les frappes ukrainiennes sont une manière pour Kiev de faire face aux avancées russes. En effet, l’armée de la Fédération de Russie avance et reprend kilomètre par kilomètre. Face au manque de soutien et de munition, le gouvernement ukrainien fait donc tout pour contenir les assauts. Depuis quelques semaines, de plus en plus de frappes sont ainsi menées sur le territoire russe, notamment les infrastructures pétrolières.

L’objectif ? Ralentir le ravitaillement. Et ça marche. Moscou a d’ores et déjà demandé de l’aide à ses alliés, notamment le Kazakhstan. Selon les premiers calculs, les attaques ukrainiennes sur le pétrole russe ont réduit de 14 à 15% les capacités de production du régime moscovite. Mais si les résultats sont bons, les USA craignent que leurs répercussions soient globales plus que ciblées, surtout sur l’inflation.

Jeu de dupe entre républicains et démocrates

Une sortie qui, du côté républicain, n’a pas été très appréciée. Le sénateur Tom Cotton accuse le gouvernement américain de décourager l’action ukrainienne pour des raisons politiques. Rappelons toutefois que ce sont ces mêmes républicains qui bloquent une aide de plusieurs dizaines de milliards de dollars destinée à financer l’aide ukrainienne, au Parlement. Un véritable jeu de dupe se joue donc en interne.