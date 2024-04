Les USA et la Chine s’affrontent dans ce domaine 

Aux USA, de nombreuses entreprises se tournent vers l’avenir et souhaitent investir dans la R&D (recherche et développement) d’une toute nouvelle technologie : les robots humanoïdes. C’est notamment le cas de deux géants de la tech’ américaine que sont Tesla et Apple, dont les rumeurs font état d’un intérêt poussé sur la chose.

Et si les États-Unis sont particulièrement avancés sur le domaine, la Chine n’est pas en reste. Et pour preuve, à Hong Kong, c’est un robot humanoïde qui a frappé le gong pour la toute première fois. Ce robot, c’est Walker S. Mesurant 1m45, pesant 77kg, ce dernier est le fruit d’UBTech une société fondée en 2012 à Shenzen, qui célébrait le 29 décembre 2023 son introduction en bourse.

La Chine souhaite concurrencer les USA

UBTech est une société qui souhaite révolutionner le monde de la tech et l’industrie du robot humanoïde. En effet, le groupe envisage de faire passer le monde de l’aide à la personne dans une toute nouvelle ère, celle des robots dopés à l’intelligence artificielle, capables d’interagir directement avec nous, humains. Une technologie sur laquelle le gouvernement chinois porte un regard assidu.

En effet, après la santé ou encore la téléphonie et les véhicules électriques, Pékin souhaite faire de la question des robots humanoïdes le nouveau centre de développement. De quoi concurrencer les États-Unis qui ont une sacrée longueur d’avance sur le sujet. Mais comme souvent avec la Chine, les progrès sont rapides et assez impressionnants. On peut donc imaginer de voir de nouveaux géants chinois arriver sur le marché.

Tesla, pionnier en la matière

Côté USA, c’est Tesla qui s’impose comme l’un des pionniers en la matière. Le groupe fondé et géré par Elon Musk a annoncé l’arrivée prochaine d’Optimus, son robot humanoïde qui sera en mesure d’accompagner l’Homme dans certaines de ses tâches. Des vidéos de ce même robot ont déjà été publiées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on peut le voir plier le linge, notamment.