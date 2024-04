L’Iran bombe le torse en pleine tension avec Israël

Il y a quelques semaines, Tsahal bombardait le bâtiment consulaire de l’ambassade d’Iran en Syrie, causant la mort de plusieurs personnes. En guise de réponse, l’Iran tirait alors une série de roquettes et de drones sur le sol israélien dans ce qui est devenu la première frappe de l’histoire des deux pays, a directement ciblé le territoire de l’état hébreu.

Aujourd’hui, les tensions sont à leur comble dans la région et à la moindre incartade, c’est la guerre qui peut officiellement se déclarer. Ainsi, dans le but de montrer les muscles et ne pas se laisser intimider par l’éventuelle réponse israélienne (qui pourrait rapidement intervenir), Téhéran a décidé d’organiser un défilé militaire au cours duquel de nombreux soldats ont paradé, avec drones et missiles.

L’Iran bombe le torse face aux menaces israéliennes

Au cours de ce défilé, Ebrahim Raisi, président iranien, a affirmé que Téhéran se tenait prêt à agir. Affirmant que les forces armées iraniennes étaient prêtes, ce dernier a ajouté que l’offensive de ses forces armées sur Israël a tout simplement fait vaciller l’ensemble du régime. Pour conclure, le chef de l’État a tenu à réitérer ses mises en garde, ajoutant que la moindre répondre israélienne aux attaques survenues il y a quelques jours, entraînerait une nouvelle réponse sévère de la part de Téhéran.

Au cours de ce défilé militaire, l’armée iranienne ainsi que le corps des Gardiens de la Révolution ont profité de l’occasion pour dévoiler les nouvelles versions de leurs drones Ababil, Arash et enfin, Mohajer. Ont aussi été présentés le nouveau missile balistique à moyenne portée (Dezful) ainsi que le dernier système de défense aérienne S-300. Pas de quoi véritablement impressionner le gouvernement israélien toutefois, qui n’a pas hésité à répondre.

La communauté internationale appelle à la retenue

En effet, le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari, a expliqué à l’occasion d‘un point presse que, dans tous les cas, Téhéran ne s’en sortirait pas « indemne ». D’ailleurs, de nombreux diplomates internationaux tentent de calmer les tensions en invitant Israël à la retenue. Mais de son côté, le gouvernement Netanyahu ne cesse de répéter que les décisions qui seront prises le seront en totale conscience et surtout, en totale indépendance.