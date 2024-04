Lithium en Afrique : ce pays lance la construction d’une usine de traitement

Les métaux critiques ont actuellement une grosse cote sur le marché international des minerais. Ils jouent un rôle majeur dans la construction du monde de demain. De ce fait, toutes les plus grandes puissances de la planète actionnent différents leviers afin de garantir leurs réserves de métaux critiques. Il y en a un qui est particulièrement très recherché. Il s’agit du lithium.

En effet, le lithium est un élément très important dans le processus de construction des voitures électriques. L’Afrique possède d’immenses réserves de lithium qui suscitent une grande convoitise. Le Nigeria, qui est un grand producteur de pétrole, peut se targuer d’avoir dans son sous-sol une réserve inestimable de lithium. De nombreux experts affirment que le lithium est le « nouveau pétrole » du Nigeria tellement le potentiel est immense.

D’importants investisseurs se bousculent aux portes du Nigeria afin de signer des contrats d’exploitation. Conscientes de la richesse qui dort sous leur pied, les autorités nigérianes actionnent un certain nombre de leviers dans le but de créer une véritable chaîne de valeur autour de l’exploitation du lithium. Le jeudi 25 avril dernier, la société Asba appartenant au richissime homme d’affaires Adamu Hussaini a procédé au lancement de la construction d’une usine de traitement de lithium à Abuja.

Monsieur Dele Alake, le ministre nigérian des Mines, a assisté à la cérémonie de pose de la première pierre. D’après des sources concordantes, le coût global de la construction de l’usine s’élève à 50 millions de dollars. Les prévisions indiquent que l’usine aura une capacité de traitement de 1,6 million de tonnes de minerai de lithium par an. En ce qui concerne le potentiel en termes de créations d’emplois, les chiffres avancés font état de 1200 emplois qui verront le jour.

La construction de cette usine de traitement de lithium est en totale adéquation avec la vision des premières autorités. En effet, les potentiels investisseurs sont encouragés à investir dans la transformation locale. L’exploitation et l’exportation à l’état brut des minerais n’est plus à l’ordre du jour. Les raffineries de pétrole commencent à pousser au Nigeria et cet exemple est en phase de duplication dans le domaine des mines.

L’objectif est de créer une véritable industrie créatrice de valeur ajoutée autour de l’exploitation des ressources naturelles. Comme le mentionnent nos confrères de l‘AgenceEcofin, les ressources minérales évaluées du Nigeria s’élèvent à 700 milliards de dollars. C’est donc dire qu’il y a matière à faire pour le pays d’Afrique de l’Ouest dans ce secteur.