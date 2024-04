L’or atteint un nouveau record ce mardi 

Alors que de nombreuses incertitudes pèsent sur les marchés financiers, l’or s’envole. En effet, le métal précieux a établi de nouveaux records ce mardi, atteignant son plus haut historique. Un cours qui s’enflamme, soutenu notamment par les demandes des banques centrales.

En l’espace d’une année, l’or a pris 14.4% environ. Dans la journée, le métal a pris 0.81%, pour s’établir à 2.357.83 dollars, après avoir touché 2.365.04 dollars en début de matinée. Des valeurs exceptionnelles, qui surprennent beaucoup de monde. Du moins, en surface. Car les raisons qui expliquent le succès de cette valeur, vue comme étant une valeur refuge, sont assez nettes.

L’or prend de la valeur et bat un record historique

En effet, les banques centrales investissent massivement dans l’or afin de diversifier leur portefeuille. La BCC (Banque centrale chinoise) est l’un des principaux acteurs du marché, celle-ci ayant acheté 200 tonnes d’or en 2023. En 2024, les montants pourraient même être plus importants encore. Mais pourquoi de tels investissements ? Qu’est-ce qui explique ces achats massifs ?

Plusieurs choses. La première, ce sont les tensions internationales qui touchent le monde et qui impactent négativement les marchés boursiers. Face à l’inquiétude et à l’inconnu, difficile de se positionner. Enfin, le gel des réserves en dollars ainsi qu’en euro de la BCR (banque centrale russe) pousse les institutions du monde entier à devoir diversifier leurs actifs et donc, à investir dans l’or.

De nombreuses tensions impactent le marché

Enfin, la situation américaine reste tendue. La dette explose et la politique monétaire reste assez stricte. Un assouplissement des règles et une diminution des taux d’intérêt pourraient changer la donne et pousser les investisseurs à se repositionner sur les marchés boursiers. Car si les USA s’effondrent, c’est l’économie mondiale qui risque de suivre. Pour toutes ces raisons, l’or attire !