Maghreb : ce pays affiche un bon chiffre dans le secteur du transport aérien

L’industrie touristique a repris du poil de la bête depuis la levée des mesures barrières mises en place pour contrer la propagation du coronavirus. Au cours de cette période, la plupart des avions de la planète étaient cloués au sol. Le domaine du tourisme a alors basculé dans des moments très incertains. De nombreux pays qui dépendaient de ce secteur ont payé un lourd tribut sur le plan économique.

En effet, grâce au tourisme, certains pays génèrent une quantité astronomique de capitaux et leur PIB s’en trouve fortement boosté. Actuellement, le secteur du tourisme connaît une véritable embellie. La covid-19 a laissé de mauvais souvenirs, mais l’avenir du tourisme s’annonce prometteur, car les voyageurs sont à la recherche de nouvelles sensations. En Afrique et plus particulièrement dans la zone du Maghreb, un pays réalise des prouesses dans l’industrie touristique.

Il s’agit du Maroc. Le secteur touristique marocain est l’un des plus dynamiques d’Afrique. Le royaume chérifien est devenu une destination touristique de premier choix grâce à son secteur aérien très performant. Les récentes statistiques de l’Office national des aéroports montrent que le pays maghrébin évolue présentement dans une autre dimension. En effet, il ressort qu’à la période du 1ᵉʳ trimestre 2024, les aéroports marocains ont accueilli 6 873 487 passagers.

En tout, ce sont 51 282 vols qui ont été enregistrés. Qu’est-ce qui explique ce magnifique coup de force de l’industrie aérienne du Maroc ? Divers facteurs entrent en ligne de compte. On peut évoquer le lancement de nouvelles routes aériennes, l’augmentation des fréquences hebdomadaires, les forts taux de remplissage des vols qui dépassent souvent les 90%.

Les aéroports qui ont enregistré le plus de trafic sont ceux de d’Essaouira (+38%), d’Ouarzazate (+36%), de Rabat-Salé (+32%), d’Agadir (+23%), de Marrakech (+22%) et Dakhla (+19%). Cela fait plusieurs années maintenant que le Maroc a réussi à créer une incroyable chaîne de valeur autour du tourisme. Cette vision a permis de créer de nouvelles perspectives pour l’économie nationale. Le tourisme et le secteur aérien sont complémentaires et cela est bien perceptible au Maroc. C’est la raison pour laquelle les premières autorités du pays ont enclenché des mécanismes audacieux pour faire de ces deux domaines des piliers de l’économie nationale.