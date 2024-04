Maghreb : ce pays devient le 1ᵉʳ fournisseur de gaz de l’Espagne

Le Maghreb est devenu une zone extrêmement stratégique dans le circuit mondial de distribution d’hydrocarbures et notamment du gaz. Un pays en particulier fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s’agit de l’Algérie. Grand producteur de pétrole et de gaz, les ressources de l’Algérie font l’objet d’une vive convoitise. Avec le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, l’Europe, qui dépend fortement de la Russie en gaz, a enclenché plusieurs mécanismes pour trouver de nouveaux marchés d’approvisionnements en gaz.

C’est ainsi que l’Algérie s’est positionnée comme un fournisseur de premier choix pour l’Europe. Le pays maghrébin est notamment le 1ᵉʳ fournisseur en gaz de l’Espagne. D’après Enagas, la société qui coordonne le réseau de gazoducs en Espagne, les livraisons de gaz algérien ont explosé en mars 2024. Durant le mois précédant, aucun autre fournisseur du pays européen a fait mieux que l’Algérie.

Publicité

Selon Enagas, l’Algérie a couvert 42 % des importations gazières totales de l’Espagne en mars. Les chiffres sont impressionnants. Le pays ibérique a importé d’Algérie 8,70 GWh de gaz naturel et 3,52 GWh de gaz naturel liquéfié (GNL). Si l’on s’en tient aux chiffres, l’Algérie dépasse la Russie et les États-Unis en ce qui concerne les exportations de gaz naturel liquéfié en direction du marché espagnol. En mars, les USA et la Russie ont respectivement livré à l’Espagne 5,28 GWh et 7,48 GWh de GNL à l’Espagne.

Dès lors, on saisit mieux la prouesse de l’Algérie. La nation arabe renforce de plus en plus sa place de pilier sur le marché international des hydrocarbures. Des chiffres émanant de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) ont notifié que l’Algérie s’est positionnée comme le 1ᵉʳ exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) d’Afrique. Le pays du Maghreb a ainsi exporté 12,9 millions de tonnes de GNL aux quatre coins du monde en 2023.

Avec l’enlisement de la guerre en Ukraine, on peut supposer que les exportations d’hydrocarbures de l’Algérie vers l’Europe vont s’intensifier. Pendant cet intervalle de temps, un nombre important de capitaux vont affluer dans les caisses de l’État, toute chose qui va offrir à l’Algérie de nouvelles perspectives. Avec une bonne utilisation de la rente pétrogazière, le pays pourrait transformer de manière efficiente le visage de son économie.