Maghreb : cette compagnie aérienne lance une méga-commande d’avions

L’industrie aéronautique africaine est en pleine mutation, marquée par des efforts significatifs de modernisation et d’expansion de la part des compagnies aériennes du continent. Initiatives récentes de géants du secteur telles qu’Ethiopian Airlines et Egyptair, qui ont annoncé d’importants plans d’expansion pour moderniser leurs flottes, soulignent cette dynamique. Ces développements montrent une compétition accrue entre les transporteurs aériens, cherchant à renforcer leur compétitivité et à étendre leur réseau à l’international.

Le Maghreb en force

Dans ce contexte dynamique, Royal Air Maroc (RAM) a également pris une décision stratégique majeure. Le 15 avril, Abdelhamid Addou, PDG de la compagnie, a annoncé le lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition de 200 nouveaux avions. Cette décision vise à quadrupler la flotte de RAM d’ici 2037, portant le nombre d’appareils de 52 à 200.

L’expansion envisagée par RAM se concentre sur l’achat de modèles moyen-courriers principalement, qui seront complétés par des long-courriers et des court-courriers. Cette diversité dans les types d’avions choisis vise à couvrir un éventail de besoins variés de la clientèle, renforçant ainsi la capacité de la compagnie à opérer tant sur les liaisons régionales que sur les routes longues distances.

Au-delà du renouvellement de sa flotte, l’acquisition des 200 nouveaux avions par RAM est étroitement liée à l’objectif plus large de stimuler le tourisme au Maroc. Ce plan d’expansion s’aligne avec les ambitions nationales de voir le nombre de touristes atteindre 17,5 millions d’ici à 2026 et 26 millions d’ici à 2030, coïncidant avec la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde de football.

L’année dernière a marqué un tournant pour le tourisme au Maroc, avec un record historique de 14,5 millions de visiteurs. Cette performance remarquable souligne le potentiel de croissance du secteur et justifie l’investissement considérable dans la modernisation de la flotte aérienne.

Ainsi, l’investissement colossal de Royal Air Maroc s’inscrit dans une stratégie ambitieuse qui ne vise pas seulement à moderniser sa flotte, mais aussi à jouer un rôle clé dans le développement économique et touristique du Maroc, renforçant ainsi sa position tant sur la scène africaine qu’internationale.