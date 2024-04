Maghreb: la Chine décroche un important contrat dans ce pays

L’essor des relations entre la Chine et l’Afrique, et plus particulièrement avec les nations du Maghreb, constitue une évolution marquante de la géopolitique mondiale contemporaine. Cette dynamique de rapprochement s’illustre notamment par des projets d’infrastructure d’envergure, symbolisant l’intensification des échanges économiques et la consolidation des liens politiques. La Chine, par le biais de son initiative des « nouvelles routes de la soie« , a tissé un réseau d’interactions stratégiques avec de nombreux pays africains, dont la Tunisie se révèle être un partenaire clé.

En Tunisie, la signature récente du contrat avec le groupe chinois Sichuan Road and Bridge Group pour la construction de la deuxième tranche du nouveau pont de Bizerte est une manifestation concrète de cette relation approfondie. Ce projet s’intègre dans une série d’initiatives visant à améliorer l’infrastructure et la connectivité dans la région, facilitant ainsi les échanges économiques et renforçant les liens sociaux. Ce partenariat stratégique reflète une vision partagée du développement et un engagement mutuel en faveur de la croissance économique.

Le choix de la Chine comme partenaire privilégié pour d’importants projets d’infrastructure en Tunisie, tels que le pont de Bizerte et la rénovation du stade olympique d‘El-Menzah, témoigne de la confiance renouvelée dans les capacités et l’expertise chinoises. Ces collaborations illustrent la volonté de la Tunisie de diversifier ses partenariats au-delà de ses liens traditionnels avec l’Europe et les États-Unis, s’ouvrant ainsi à de nouvelles opportunités économiques et stratégiques offertes par l’Asie, et particulièrement par la Chine.

L’impact de ces relations ne se limite pas au domaine des infrastructures. Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine ont connu une croissance soutenue, atteignant des volumes record. La Chine s’est établie comme un partenaire commercial majeur pour la Tunisie, reflétant ainsi l’importance croissante de Pékin dans l’économie tunisienne et, par extension, dans la région du Maghreb.

Cette collaboration entre la Tunisie et la Chine s’inscrit dans le cadre plus large de l’engagement de Pékin en Afrique, où la Chine cherche à renforcer sa présence à travers des investissements significatifs dans divers secteurs. L’initiative des « nouvelles routes de la soie » est emblématique de cette stratégie, visant à créer un réseau d’infrastructures connectant la Chine à de nombreuses régions du monde, renforçant ainsi les liens économiques et politiques.

L’accélération des relations sino-africaines, et particulièrement avec le Maghreb, souligne une évolution stratégique majeure, avec des implications à la fois régionales et globales. Les projets comme le nouveau pont de Bizerte ne sont pas seulement des accomplissements techniques ou économiques ; ils représentent des jalons dans la construction d’un partenariat géopolitique en pleine expansion, témoignant d’une nouvelle ère de coopération entre la Chine et les nations du Maghreb.