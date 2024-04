Maghreb: les USA vont soutenir l’aviation militaire de ce pays

Lockheed Martin, le géant américain de la défense, a décroché un contrat majeur pour l’entretien des F-16 marocains. D’une enveloppe supérieure à 33 millions de dollars, le projet promet une assistance technique et d’ingénierie exhaustive visant à prolonger la vie opérationnelle et à accroître les performances des avions de combat marocains. Ce partenariat, qui court jusqu’à fin février 2025, inclut un éventail de prestations telles que l’assistance technique, la gestion de la formation et le support à la sécurité aérienne.

Le contrat s’inscrit dans le cadre des ventes militaires étrangères, un programme qui profite non seulement au Maroc mais aussi à une diversité de nations incluant Bahreïn et la Belgique, entre autres. Cette initiative reflète une volonté des États-Unis de consolider les liens de défense avec le Maroc et d’autres alliés stratégiques à travers le monde.

La relation entre le Maroc et Lockheed Martin n’est pas nouvelle. Une annonce similaire avait été faite en 2019, impliquant la livraison de divers équipements et missiles de pointe. Ce partenariat témoigne de la confiance renouvelée du Maroc dans Lockheed Martin pour la maintenance et l’amélioration de ses F-16, incluant formations et renforcement des capacités.

Le programme de mise à niveau des F-16 marocains est en cours, avec l’implémentation du système Viper Shield prévue pour les modèles F16 BLOCK 72. De plus, le Maroc s’apprête à enrichir sa flotte aérienne avec l’acquisition d’hélicoptères Apache AH-64E, actuellement en production chez Boeing à Mesa, Arizona.

L’annonce de cette nouvelle collaboration souligne le renforcement des relations militaires entre les États-Unis et le Maroc. Cet engagement américain envers le Maroc vise à améliorer les capacités de défense du royaume, crucial pour la sécurité et la stabilité régionale.

Ce partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis, symbolisé par le soutien à l’aviation militaire marocaine, réaffirme le rôle prépondérant du Maroc dans la promotion de la paix et de la sécurité dans le Maghreb et au-delà.