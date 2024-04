Mars: la Chine annonce un exploit et double les USA 

En Chine, la conquête spatiale est un sujet central. En effet, de nombreux efforts sont déployés pour permettre au pays de devenir l’un des principaux acteurs mondiaux dans ce domaine. Et récemment, Pékin a confirmé viser bien plus que la Lune. Mars, la planète rouge, serait dans son viseur.

Et à ce titre, des ingénieurs chinois ont confirmé avoir mis au monde un moteur spatial à fission nucléaire de 1.5 mégawatt. Pour vous donner un ordre d’idée, cela est sept fois plus puissant que le moteur traditionnellement utilisé par la NASA. Résultat, utiliser un tel engin permettrait d’atteindre des vitesses encore jamais atteintes, laissant ainsi espérer des voyages “express” dans l’espace.

La Chine annonce un moteur spatial exceptionnel

Avec les technologies actuelles, selon certains calculs, un aller-retour entre notre Terre et Mars pourrait nécessiter jusqu’à 6 mois. Avec la technologie chinoise, ce temps de trajet pourrait être divisé par 2. Il faudrait donc 3 mois, au total, pour permettre de voyager à travers l’espace, rejoindre la planète rouge et rentrer. De quoi permettre d’envisager d’importants projets à l’avenir.

Concrètement, les chercheurs chinois ont réussi à mettre au point un système de poussée d’exception en chauffant l’hydrogène, grâce à la fission nucléaire. Du lithium liquide permet ensuite de refroidir le cœur nucléaire en ébullition. Une idée astucieuse qui permet, en outre, d’assurer à cette machine, de pouvoir fonctionner correctement et à pleine puissance, sur plus de dix ans.

La conquête spatiale, sujet global

Résultat, en plus de trajets plus rapides, on peut aussi imaginer qu’à l’avenir, la Chine (comme d’autres nations) puisse lancer des projets d’exploration de longue, voire de très longue durée. Reste à appliquer cette technologie à des projets viables. Dès que cela sera le cas, l’exploration spatiale entrera alors dans une toute nouvelle ère, potentiellement marquée par d’exceptionnelles découvertes.

En matière de conquête spatiale, de nombreux pays avancent et tentent de mener à bien leur projet. Les USA (avec Artemis) en tête. Le Japon ou encore l’Inde et l’Union européenne (en plus de la Chine, naturellement) sont d’autres nations sérieusement intéressées par le lancement de projets d’exception dans les quelques années à venir (exploration de la Lune, base spatiale etc…)