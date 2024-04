Métaux précieux: les USA appellent à se préparer 

Mardi, l’or battait son plus haut historique, dépassant brièvement les 2.600 dollars. En effet, les banques centrales de nombreux pays se tournent désormais vers ce métal précieux, pour se couvrir des tensions internationales et des risques associés sur les marchés et les devises. En d’autres termes, l’or attire.

Et selon Bank of America, le prix de l’or pourrait continuer à battre des records. D’ici à 2025, les États-Unis estiment que l’once pourrait atteindre les 3.000 dollars ! La baisse des taux d’intérêt de la FED, très attendue, pourrait donner le coup d’envoi de ce rallye à l’heure où Chine, Russie ou encore Inde investissent massivement, faisant croître leurs réserves nationales. Rien qu’en 2023, Pékin a, par exemple, ajouté 200 tonnes d’or.

Publicité

Les prix de l’or pourraient exploser

Mais l’or n’est pas la seule à connaître de profonds changements. En effet, le cuivre pourrait lui aussi bénéficier d’une explosion de ses prix. Cette matière première est perçue par beaucoup comme étant au cœur de la transition énergétique et les besoins des États et des entreprises en la matière, se font de plus en plus importants. Résultat, la demande risque d’exploser.

Malheureusement, les capacités de production sont quelque peu réduites. Résultat, l’offre ne couvre pas la demande. Et les projets miniers annoncés ne semblent pas être assez nombreux pour que cela soit le cas dans les années à venir. Le prix du cuivre pourrait, selon Bank of America, atteindre en moyenne 10 750 dollars la tonne en 2025, puis 12 000 dollars la tonne en 2026.

D’autres métaux pourraient connaitre un boom

Pour rappel, le cuivre est principalement utilisé dans les secteurs de l’automobile, mais sert aussi à la confection de câblages pour les centres de données et le réseau électrique. Les métaux précieux sont donc de plus en plus ciblés et pourraient réaliser de belles performances dans les mois et les quelques années à venir. Du moins, c’est ce sur quoi patient les analystes.