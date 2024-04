Milliardaires: ces entrepreneurs israéliens rejoignent le classement Forbes

Dans le monde de la technologie et de l’entrepreneuriat, l’ascension vers la richesse est souvent fulgurante, marquée par l’innovation et la persévérance. Cette année, les projecteurs se tournent vers Israël, où les créateurs de la licorne de cyber-sécurité Wiz ont réussi à intégrer le prestigieux classement des milliardaires établi par Forbes pour l’année 2024.

Wiz, une entreprise spécialisée dans la sécurité du cloud, a propulsé ses co-fondateurs – Assaf Rappaport, Yinon Costica, Ami Luttwak et Roy Reznik – vers les sommets de la richesse entrepreneuriale. Avec une valeur nette d’environ un milliard de dollars chacun, ces visionnaires ont rejoint le club sélect des milliardaires mondiaux, un accomplissement qui témoigne de leur succès exceptionnel dans le domaine de la technologie.

Ce n’est pas seulement l’équipe de Wiz qui fait sensation dans le classement de Forbes cette année. Un autre acteur majeur de la scène technologique israélienne, Roy Mann, co-fondateur de Monday.com, a également décroché une place dans le cercle fermé des milliardaires, avec une valeur nette impressionnante de 1,3 milliard de dollars. Cette reconnaissance souligne la vitalité et le dynamisme de l’écosystème des startups en Israël.

Cependant, les fondateurs de Wiz et Roy Mann ne sont pas les seuls Israéliens à figurer dans le classement de Forbes. Des figures emblématiques telles qu’Eyal et Idan Ofer, magnats de l’immobilier et du transport maritime, ainsi que les frères Igor et Dmitri Bukhman, propriétaires de Playrix, ont également marqué leur présence sur la liste des milliardaires.

Parmi les personnalités les plus riches d’Israël, on retrouve également des noms familiers, tels que Teddy Sagi, fondateur de Playtech, et Miriam Adelson, veuve du magnat des casinos Sheldon Adelson. Leur inclusion dans le classement mondial souligne la diversité des secteurs qui contribuent à la prospérité économique du pays.

Cependant, même si Israël compte désormais trente-six milliardaires, la concurrence reste féroce sur la scène mondiale de la richesse. Des figures emblématiques telles que Bernard Arnault, Elon Musk et Jeff Bezos dominent le classement mondial avec des fortunes colossales, tandis que d’autres figures de l’industrie technologique américaine, telles que Mark Zuckerberg et Larry Page, continuent de figurer parmi les dix premiers milliardaires.

Pourtant, le succès financier ne se limite pas à un seul pays ou à un seul secteur. Selon Forbes, le nombre de milliardaires dans le monde a atteint un niveau record en 2024, témoignant de la croissance économique continue à l’échelle mondiale. Des personnalités provenant de divers horizons, qu’il s’agisse de l’industrie du divertissement, de la technologie ou de l’investissement, ont vu leur richesse augmenter de manière significative au cours de l’année écoulée, illustrant la résilience et la diversité du paysage financier mondial.