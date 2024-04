Mines au Maghreb: la Chine mène un projet titanesque pour acheminer du fer

L’intérêt croissant de la Chine pour les ressources naturelles africaines s’étend bien au-delà de ses frontières, englobant un éventail de pays riches en minerais et autres ressources précieuses. De la République démocratique du Congo, avec ses réserves de cobalt, à la Zambie, connue pour son cuivre, en passant par l’Afrique du Sud, riche en diamants et en or, Pékin a tissé un réseau d’investissements stratégiques sur le continent. Cette quête de matières premières essentielles à son essor industriel trouve aujourd’hui un nouvel écho au Maghreb, où un projet d’envergure se dessine dans le désert algérien.

Au cœur de cette stratégie d’expansion, la mine de Gara Djebilet en Algérie occupe une place de choix. Ce site, doté de l’un des plus vastes gisements de fer au monde, est le théâtre d’une opération d’ampleur : la construction d’une voie ferrée de 575 kilomètres destinée à relier la mine à la ville de Béchar. Cette initiative, symbolisant l’amitié sino-algérienne, représente un jalon important dans le renforcement des liens économiques et diplomatiques entre les deux nations.

Au-delà de l’aspect infrastructurel, ce projet s’inscrit dans une série d’accords bilatéraux, incluant 19 conventions signées pour un montant de 36 milliards de dollars. Ces accords, couvrant divers secteurs, ont contribué à élever la relation sino-algérienne au rang de partenariat stratégique global depuis 2014, marquant ainsi une étape significative dans la coopération entre Pékin et Alger.

L’impact de cette ligne ferroviaire dépasse la simple dimension logistique. En désenclavant des régions reculées du Sahara algérien, elle promet de stimuler l’économie locale par la création d’emplois et l’amélioration des infrastructures. Pour la Chine, ce partenariat offre l’avantage de sécuriser une source supplémentaire de minerai de fer, élément crucial pour son industrie sidérurgique et un moyen de réduire sa dépendance envers des fournisseurs traditionnels.

Du côté algérien, la diversification des sources de revenus est au cœur des préoccupations, notamment dans un contexte où la fluctuation des prix des hydrocarbures incite à explorer de nouveaux horizons économiques. La mise en valeur du gisement de Gara Djebilet s’inscrit dans cette perspective, ouvrant la voie à une réduction de la dépendance algérienne aux exportations de pétrole et de gaz.

En somme, le projet minier de Gara Djebilet illustre l’ampleur de la coopération sino-algérienne et souligne l’importance stratégique du Maghreb dans le paysage géopolitique et économique de la Chine en Afrique. Ce partenariat, symbole d’un engagement mutuel envers le développement et la prospérité, redessine les contours des relations internationales dans la région.