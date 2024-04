Mines en Afrique: les ressources de ce pays pourraient être réévaluées 

En Afrique, certains pays disposent de ressources minières abondantes. C’est notamment le cas au Burkina Faso. D’ailleurs, la compagnie minière West African Resources, qui est derrière le projet d’extraction des ressources de la mine Sanbrado a annoncé qu’une réévaluation totale des ressources minérales du pays allait être effectuée dans les semaines à venir.

En tout et pour tout, West African Resources prévoit d’extraire et de produire près de 100 tonnes de ressources naturelles entre 2024 et 2033, au Burkina Faso. Mais ce chiffre pourrait être totalement revu. En effet, la compagnie a confirmé qu’elle allait effectué, dans les mois à venir, une totale réévaluation des ressources de son projet phare, celui de la mine Sanbrado.

Les mines du Burkina, plus riches que prévues ?

Une nouvelle campagne de forage de 18.000 mètres est effectivement attendue ce trimestre, avec pour objectif de convertir plus de 11.000 kilos de minerai et autres ressources, de la catégorie inférée à la catégorie dite “indiquée” (et qui présente une meilleure fiabilité, donc un meilleur prix). À cela, s’ajoutent les opérations autour du gisement M1S, riche en or.

Selon Richard Hyde, président de la West African Resources, la production annuelle d’or pourrait ainsi culminer à près de 13.500 kilos. Non loin, se trouve également la mine de Kiala, dont la mise en service est attendue pour 2025. Là encore gérée par la West African Resources, cette dernière pourrait permettre de produire jusqu’à 55.000 kilos d’or sur les 10 prochaines années.

Des ressources réévaluées en temps réel

Une série d’annonces qui semble confirmer que les sols du Burkina sont relativement riches et n’ont d’ailleurs, probablement pas terminé de livrer tous leurs secrets. Les travaux lancés par la West African Resources pourraient ainsi permettre d’en tirer pleinement partie, même si de nombreuses adaptations, au fur et à mesure des forages, ne sont pas à exclure au cours des prochaines années.