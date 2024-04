Mines en Afrique : un producteur majeur de cuivre fait une grande annonce

Le Cuivre fait partie des minerais les plus recherchés actuellement sur le marché international. Le métal rouge joue un rôle important dans plusieurs secteurs d’activités. C’est notamment le cas dans le secteur technologique et automobile. Dans le domaine automobile, le Cuivre est un composant essentiel dans la construction des voitures électriques.

La Zambie est le deuxième producteur africain de Cuivre et le pays veut se donner les moyens de tirer le maximum de profit de son industrie du Cuivre. Pour l’année 2023, la production de Cuivre en Zambie était de 698 000 tonnes. Les premières autorités du pays ont décidé d’enclencher divers mécanismes pour faire passer la production de Cuivre à 1 million de tonnes d’ici 2026.

Ce vendredi 5 avril, monsieur Situmbeko Musokotwane, ministre zambien des Finances, a donné le ton quant aux ambitions de la Zambie en termes de production de Cuivre. Pour atteindre cet objectif de production, le pays d’Afrique Australe pourra compter sur deux mastodontes de l’industrie du Cuivre. Il s’agit de Mopani Copper Mines (MCM) et Konkola Copper Mines (KCM).

« Les deux géants miniers étaient hors de l’équation, maintenant, ils sont de retour. Donc, d’ici fin 2025 à 2026, nous produirons plus d’un million de tonnes de cuivre » a déclaré Situmbeko Musokotwane sur les ondes d’une radio locale. Mopani Copper Mines et Konkola Copper Mines qui appartiennent à des investisseurs indiens et émiratis à de grandes ambitions pour la Zambie. Le potentiel est tout simplement immense dans le secteur du Cuivre et le pays peut engranger d’énormes bénéfices si l’écosystème est optimal.

En plus de l‘Inde et des Émirats Arabe Unis, d’autres superpuissances telles que le Canada se positionnent sur le filon cuivrique de la Zambie. Cependant, on peut dire que c’est la Chine qui possède une véritable avance. L’empire du Milieu a minutieusement préparé et déployé sa stratégie d’investissement en Zambie afin d’exploiter les gisements de Cuivre.

La Zambie en a profité pour signer des accords qui vont déboucher sur un partenariat gagnant-gagnant. En outre, la Zambie veut bénéficier d’un transfert de technologie de la part de la Chine dans le but de devenir une référence africaine dans la construction de voitures électriques. Les investisseurs chinois ont aussi mobilisé des ressources conséquentes pour financer des projets d’infrastructures de transports en Zambie afin de faciliter le transport des ressources minières. Le futur économique du pays s’annonce prometteur.