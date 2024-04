Or en Afrique: cet état annonce une autorisation inédite

Le secteur aurifère du Sénégal s’apprête à vivre une nouvelle phase d’exploration et de développement avec une annonce révolutionnaire. Oriole Resources PLC a renouvelé sa licence d’exploration pour le projet aurifère Senala, une démarche qui ouvre la voie à des opportunités inédites dans le domaine minier du pays.

Cette décision stratégique, prise par Oriole Resources PLC, confirme l’engagement continu de la société dans le développement de son projet aurifère au Sénégal. Avec une participation de 85 % dans Stratex-EMC SA, l’entité responsable de la gestion de la licence renouvelée à Senala, Oriole affiche une détermination sans faille à exploiter pleinement le potentiel aurifère de la région.

Mais l’annonce ne s’arrête pas là. AGEM Sénégal Exploration Suarl, filiale du groupe Managem, a également joué un rôle crucial en finalisant un investissement majeur de six ans, acquérant ainsi une participation bénéficiaire de 59 % dans Senala. Ce partenariat prometteur entre Oriole et Managem augure d’une collaboration fructueuse et de réalisations significatives dans le secteur minier sénégalais.

Le montant impressionnant de près de 5,8 millions de dollars dépensés par AGEM depuis la signature de l’accord d’option en 2018 témoigne de l’ampleur des investissements consentis pour faire avancer le projet Senala. Ces fonds ont été essentiels pour dynamiser les activités d’exploration et de développement dans la région, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes et à des avancées technologiques.

Cependant, cette avancée n’est pas sans défis. Les modifications apportées au code minier sénégalais, réduisant la superficie du permis de 25 % à 354,5 km2, soulignent la nécessité d’une gestion minutieuse des ressources et d’une planification stratégique à long terme. Malgré cela, la nouvelle licence, valide pour une période de trois ans à partir du 17 février 2024 et divisée en deux blocs, offre un cadre propice à l’exploration et au développement responsables.

Dans cette perspective, les discussions en cours entre Oriole et AGEM revêtent une importance capitale. La création envisagée d’une coentreprise, la finalisation d’un plan de travail et d’un budget, ainsi que la décision concernant la contribution de Stratex-EMC aux coûts des travaux ou la dilution de sa participation, sont autant d’étapes cruciales dans la mise en œuvre réussie du projet Senala.