Or: top 3 mondial des pays avec le plus de mines (un africain)

Dans le vaste paysage économique mondial, l’or occupe depuis des siècles une place prépondérante. Métal précieux par excellence, il suscite à la fois fascination et convoitise. Si de nombreux pays extraient ce métal jaune de leurs entrailles, certains se distinguent nettement en détenant une part significative des ressources aurifères mondiales. Zoom sur les trois nations qui dominent ce secteur crucial.

1. Australie : Le géant de l’or

L’Australie se hisse sans conteste au sommet de ce classement, arborant fièrement le titre de premier producteur mondial d’or. Avec une impressionnante réserve de 12 000 tonnes extraites en 2023, le pays des kangourous est une puissance incontestée dans l’industrie aurifère. L’or occupe une place de choix dans l’économie minière australienne, représentant plus de 50 % de ses exportations totales et contribuant à hauteur de 8 % de son PIB. Les opérations minières telles que celle de « Newmont’s Boddington », « Newcrest’s Cadia » et « Newmont’s Tanami » illustrent parfaitement l’ampleur de cette industrie florissante.

2. Russie : La puissance aurifère d’Europe

La Russie s’impose comme un acteur majeur sur la scène mondiale de l’or, se hissant au deuxième rang des plus grands producteurs. Avec 11 100 tonnes extraites en 2023, la nation russe alimente en grande partie les besoins aurifères de l’Europe depuis près d’une décennie. Malgré les défis économiques induits par des sanctions internationales, la Russie maintient sa position grâce à ses vastes réserves aurifères. Les mines de Sibérie, en particulier celle d’Olimpiada, représentent un pilier essentiel de cette industrie stratégique, assurant près de 20 % de la production nationale.

3. Afrique du Sud : L’héritage aurifère

L’Afrique du Sud, bien que déclinant depuis les années 1980, demeure un acteur majeur dans le domaine de l’extraction aurifère. Avec 5 000 tonnes produites en 2023, le pays conserve sa position de leader sur le continent africain. Malgré les défis rencontrés, notamment en termes de sécurité et d’exploitation durable, des mines emblématiques comme celle d’East Rand à Boksburg témoignent de l’importance de cette industrie dans le tissu économique sud-africain.

Au-delà de leur position dans le classement, ces trois nations partagent une responsabilité cruciale dans la fourniture de l’or nécessaire aux marchés mondiaux. Leur contribution à la stabilité économique et à la valeur intrinsèque de ce métal précieux en fait des acteurs incontournables dans le paysage financier mondial.