Paludisme: un nouveau type de moustiquaire change la donne

En 2022, le paludisme a entraîné la mort de 608.000 personnes (dont plus de 50% sont des enfants), dont l’immense majorité des victimes se trouvaient en Afrique, pour 249 millions de cas avérés. Le paludisme, maladie bien connue, reste très présente et surtout, relativement mortelle. Mais une nouvelle solution pourrait changer la donne.

En effet, le projet New Nets a récemment été lancé. Il s’agit d’une moustiquaire de nouvelle génération, imbibée d’un double insecticide. En place dans 17 des pays les plus touchés par la maladie, ce dernier fait des miracles. En effet, cette nouvelle moustiquaire aurait permis d’éviter 13 millions de cas de contamination dans toute l’Afrique subsaharienne, et près de 25.000 décès !

Une moustiquaire, pour sauver des vies ?

Une très bonne nouvelle donc, à l’heure où les solutions manquent. En effet, les moustiques sont de plus en plus résistants et les insecticides utilisés, quand bien même ces derniers soient relativement puissants, sont de moins en moins efficaces. Le projet, financé à la fois par Unitaid et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pourrait ainsi changer la donne.

Une récente étude a permis de démontrer que ces moustiquaires pourraient permettre de mieux contrôler la maladie, en faisant chuter les risques de 20 à 50% par endroit. Le filet, enduit d’un insecticide pyrrole de nouvelle génération et d’un insecticide standard, semble ainsi faire des merveilles. De quoi permettre de sauver des vies, mais aussi d’économiser de l’argent, qui pourra ensuite être réinvesti dans le secteur de la santé.

Des économies, pour un système de santé plus efficace

En effet, la chute du nombre de décès peut permettre aux nations concernées d’économiser près de 30 millions de dollars. De quoi soulager les systèmes de santé et leur permettre de se doter de produits et d’équipements mieux adaptés pour aider les malades à subvenir à leurs besoins. Les prochains mois permettront d’en apprendre davantage sur l’efficacité de ces moustiquaires, dans le but éventuellement de les déployer à l’échelle continentale.