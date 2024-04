Pétrole en Afrique : ce géant veut utiliser l’IA pour protéger ses ressources

Pendant de nombreuses décennies, le Nigeria s’est imposé comme le premier producteur africain de pétrole. Le Nigeria possède quelques-unes des plus grandes réserves de pétrole du monde. Cependant, à cause de certains paramètres, le pays d’Afrique de l’Ouest n’arrive pas à optimiser pleinement l’exploitation de son pétrole. Parmi ces paramètres, il y a le vol et les actes de vandalisme.

Les autorités nigérianes ont mobilisé d’énormes moyens dans le but de faire face aux différents actes de vandalisme qui touchent les infrastructures pétrolières. Malgré ça, le problème persiste et les premières autorités veulent passer à une nouvelle étape pour faire bouger les lignes. En effet, ce vendredi 19 avril, l’État nigérian a annoncé qu’il travaille au déploiement de solutions liées à l’intelligence artificielle (IA) et au Machine Learning (ML) pour lutter contre les actes de vandalisme sur les infrastructures pétrolières et le vol de pétrole.

Dans des propos rapportés par nos confrères de l’Agence Ecofin, Mohammed Abubakar, un responsable du ministère du pétrole a livré ceci : « l’adoption de ces technologies contribuera à coup sûr à réduire les problèmes de sécurité qui affectent les infrastructures pétrolières et gazières. Elles ont aussi le pouvoir de révolutionner la façon dont nous opérons dans les secteurs Midstream et Downstream. Ceci, en partant de l’optimisation des chaînes d’approvisionnement aux processus de raffinage en passant par l’amélioration de la sécurité et de la fiabilité des opérations ». D’autres pays dans le monde utilisent les technologies de l’Intelligence artificielle pour sécuriser leurs installations pétrolières.

Les États-Unis sont pionniers dans le domaine avec des résultats encourageants. Les autorités nigérianes ont déclaré qu’entre le samedi 15 et le vendredi 21 juillet 2023, 240 incidents liés à des attaques d’installations pétrolières et de détournement de pétrole ont été signalés. En plus de cela, 100 pipelines illégaux ont été découverts dans des zones stratégiques du pays, ainsi que 69 raffineries illégales.

Réussir à contrer l’expansion de ces activités illégales représente un véritable défi pour le Nigeria. Les systèmes d’Intelligence artificielle et de Machine Learning offrent aujourd’hui d’immenses possibilités. Si le Nigeria arrive à bien exploiter cet ensemble technologique, alors il sera en mesure à court terme de reprendre sa position de premier producteur africain de pétrole, place chipée par la Libye tout dernièrement.