Pétrole en Afrique: ce pays du Maghreb détrône le Nigeria en Mars

L’Afrique, riche en ressources naturelles, voit le secteur pétrolier comme un pilier de son économie. Parmi les nations du continent, le Nigeria a longtemps été le leader en production de pétrole brut, suivi de près par l’Algérie, l’Angola et la Libye. Ces pays disposent d’importantes réserves de pétrole qui jouent un rôle crucial non seulement dans leur économie mais aussi dans l’équilibre énergétique mondial. Toutefois, le paysage de la production pétrolière en Afrique a connu un tournant notable en mars 2024.

Le Maghreb prend le lead

La Libye a surpassé le Nigeria pour devenir le plus grand producteur de pétrole brut d’Afrique en mars, selon les données récentes de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEC). En enregistrant une production quotidienne de 1,24 million de barils en mars, la Libye affiche une hausse de 5,7 % par rapport à sa production de février qui était de 1,17 million de barils par jour.

En comparaison, le Nigeria a vu sa production chuter à 1,23 million de barils par jour en mars, contre 1,32 million en février. Ce déclin de presque 91 000 barils par jour est le plus bas taux de production enregistré par le pays depuis juillet 2023. Ce ralentissement est attribué à des infrastructures limitées, des problèmes de sécurité dans les zones de production et des interruptions opérationnelles.

Les experts indiquent que le vol à grande échelle de pétrole dans les pipelines et puits reste l’un des défis majeurs du président nigérian Bola Tinubu ces dernières années. Ce phénomène nuit gravement aux finances gouvernementales et limite la capacité du pays à produire et exporter du pétrole. Jide Pratt, responsable pays chez Trade Grid et analyste énergétique, souligne l’incapacité à endiguer le vol de pétrole et à réaliser des gains rapides dans les puits qui nécessitent d’être optimisés.

Du côté libyen, l’augmentation de la production s’inscrit dans le cadre des efforts du pays pour augmenter sa production à deux millions de barils par jour d’ici 2030. La National Oil Corporation (NOC) de Libye vise même 2,3 millions de barils par jour d’ici la fin de l’année. Parmi les stratégies adoptées par la NOC, figurent un tour de licence pétrolière et gazière pour 2024, la reprise de la production au champ pétrolifère d’El Sharara en juillet 2023, et l’invitation faite aux acteurs existants et potentiels de l’exploration et de la production à venir prospecter les hydrocarbures dans le pays.

Ce changement de leadership dans la production de pétrole en Afrique souligne les dynamiques fluctuantes du marché énergétique mondial et met en lumière les défis et opportunités auxquels les nations productrices de pétrole du continent sont confrontées.