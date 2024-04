Pétrole en Afrique: la production de ce pays a explosé

L’or noir, symbole de richesse et de puissance, s’écoule à flots dans les entrailles de la Côte d’Ivoire. Un vent d’optimisme souffle sur le pays alors que les prouesses du géant italien ENI propulsent la nation ivoirienne vers les sommets de la production pétrolière en Afrique de l’Ouest.

À l’origine de cet essor fulgurant, le champ Baleine se révèle être le joyau des profondeurs ivoiriennes. Après seulement quelques mois d’exploitation, les puits crachent déjà 22 000 barils par jour, accompagnés de 10 millions de pieds cubes de gaz. Un avant-goût prometteur, annonciateur d’une révolution énergétique imminente.

Les projections sont vertigineuses : d’ici la fin de l’année 2024, la production de Baleine triplera pour atteindre 60 000 barils par jour, en parallèle à une production de 80 millions de pieds cubes de gaz naturel. En 2027, des sommets encore jamais atteints seront franchis, avec des chiffres astronomiques de 150 000 barils et 200 millions de pieds cubes par jour. Des données qui témoignent du potentiel exceptionnel de ce gisement, évalué à 2,5 milliards de barils de brut et 3 300 milliards de mètres cubes de gaz associé.

Cette manne énergétique suscite l’intérêt des investisseurs internationaux, et ENI ne fait pas exception. La compagnie italienne prévoit d’investir entre 10 et 15 milliards de dollars pour exploiter pleinement ce potentiel XXL, incluant le récent champ Calao. Ces investissements massifs démontrent la confiance et l’engagement d’ENI envers le développement énergétique de la Côte d’Ivoire.

Mais l’appétit d’ENI ne s’arrête pas là. La compagnie est déjà engagée dans des négociations pour l’acquisition de nouveaux blocs offshores, venant s’ajouter aux 7 concessions déjà en sa possession. Le bassin sédimentaire ivoirien offre un terreau propice à de nouvelles découvertes et à l’expansion continue de l’industrie pétrolière.

Cette frénésie pétrolière ne profite pas seulement aux entreprises étrangères. Le gouvernement ivoirien saisit l’opportunité de diversifier son économie et de renforcer sa coopération internationale. Le récent projet de construction d’un méga-terminal d’importation de GNL, financé en partie par l’Italie, illustre cette volonté de valoriser au mieux les ressources énergétiques du pays. Cette approche pragmatique s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement des liens entre l’Italie et l’Afrique, témoignant d’une coopération mutuellement bénéfique.