Pétrole: la Banque mondiale alerte sur la guerre au Moyen-Orient

Alors que le monde paie encore les dépenses observées à l’occasion du COVID-19, la grave crise énergétique et la hausse importante des prix, la Banque mondiale souhaite alerter sur un nouveau danger : le développement rapide d’une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Le prix du brut, est-il sur le point d’exploser ? En effet, selon la Banque Mondiale, les conflits qui ont actuellement lieu au Moyen-Orient pourraient, s’ils venaient à continuer, supposer une hausse assez importante du prix du baril de pétrole. Les analystes s’attendent même à ce que ce dernier dépasse les $100, ce qui pourrait faire une nouvelle fois exploser les prix à la pompe chez les consommateurs.

Publicité

La Banque Mondiale alerte sur la situation au Moyen-Orient

Mais ce n’est pas tout. En effet, dans le cas où les conflits au Moyen-Orient venaient à s’intensifier, les prix du gaz naturel, mais aussi des engrais et même de certains produits alimentaires pourraient également croître. Cela reste hypothétique toutefois, car dans le cas où les tensions restent confinées, le prix du baril pourrait rester aux alentours des 84 dollars en cette année 2024 avant de tranquillement descendre, vers 79 dollars de moyenne.

En revanche, une aggravation de la crise irano-israélienne, couplée à la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, pourrait supposer une nouvelle crise économique mondiale. Car ce sont quasiment les prix de tous les biens et services utilisés au niveau mondial qui repartiraient à la hausse, alors même qu’actuellement, bon nombre de nations se battent pour limiter l’explosion des cours.

De graves tensions qui impactent le monde

Seule solution pour que les prix diminuent et que la tendance déflationniste s’accélère ? Une fin rapide des guerres qui touchent actuellement le monde et un retour aux normes qui étaient celles observées avant la crise du COVID-19. Pour autant, cela paraît peu probable à l’heure actuelle, avec une confrontation de plus en plus marquée des principaux blocs mondiaux, avec Russie et Chine d’un côté, Occident de l’autre et le Moyen-Orient en troisième pilier.