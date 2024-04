Pétrole russe: ces pays africains qui en achètent en quantité 

Alors que les pays membres de l’Union européenne font tout ce qu’ils peuvent pour réduire leur dépendance au pétrole russe, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou semble avoir trouvé de nouveaux partenaires. Selon certains rapports, la Fédération de Russie se tournerait désormais vers les pays africains pour vendre ses productions.

D’après les experts de la revue Enkorr, on observerait même une hausse significative de la demande. La semaine dernière, comparée à il y a quinze jours, ce sont 821.000 tonnes de pétrole qui auraient été achetées par certains pays du continent à la Russie. Une hausse de 36% par rapport à la semaine précédente, qui tend à démontrer que de plus en plus de partenariats forts sont en train de se nouer.

La Russie augmente ses exportations de pétrole en Afrique

En fer de lance de cette tendance, le Maroc. En effet, le Royaume aurait importé pour 76.000 tonnes de pétrole russe la semaine dernière. D’autres pays, comme la Tunisie et le Sénégal, sont également concernés, avec l’achat de 46.000 et 5.000 tonnes. Une tendance qui pourrait toutefois ralentir puisque les décideurs russes ont annoncé que des restrictions allaient être imposées à l’export.

En effet, Moscou craint des pénuries, que ce soit pour ses citoyens ou pour alimenter son effort de guerre. L’Ukraine cible de plus en plus de raffineries, impactant les capacités russes à produire du pétrole. Côté africain, ce rapprochement avec la Russie semble démontrer chez certains pays, le Maroc en tête, la volonté de diversifier les partenariats et les sources d’approvisionnement.

Des prix compétitifs

Outre cette volonté économique, se cache par ailleurs une réalité économique. En effet, Moscou propose du pétrole à des prix que beaucoup jugent être très compétitifs. Outre cet attrait indéniable, les experts louent aussi la fiabilité des approvisionnements. Logistiquement parlant, les ports de Primorsk, de Novorossiysk et de Saint-Pétersbourg sont particulièrement bien équipés, permettant ainsi de facilement faire transiter la matière première.