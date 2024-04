Pétrole : un pays africain s’associe avec l’Azerbaïdjan pour booster sa production

Le monde a enclenché le processus de la transition énergétique. Au cours des différentes conférences sur le climat, des accords ont été signés dans le but d’abandonner l’utilisation des énergies fossiles. Les énergies alternatives sont grandement mises en avant et leur place devient de plus en plus importante dans la construction de notre société de demain.

Cependant, cette transition énergétique se fait par étape aux quatre coins de la planète. Les ressources pétrogazières ont toujours une très forte cote sur le marché international de l’énergie. L’Afrique regorge de gisements inestimables de pétrole et de gaz. Les plus grandes compagnies de la planète se livrent une bataille intense pour se positionner sur le continent et profiter des différents filons d’or noir.

Le Congo-Brazzaville possède des réserves majeures de pétrole qui font entrer une quantité importante de capitaux dans les caisses de l’État. Les autorités congolaises ont enclenché divers mécanismes afin d’accroître les revenus issus de la rente pétrolière. Dans ce sens, le pays d’Afrique Centrale initie des partenariats fructueux avec des nations qui ont une grande expérience et expertise dans l’industrie du pétrole.

Le jeudi 4 avril dernier, l’Azerbaïdjan, qui est un acteur important sur le marché énergétique mondial, a signé une série d’accords avec le Congo-Brazzaville. Rappelons qu’avec ses réserves de pétrole et de gaz, l’Azerbaïdjan est un taulier dans l’approvisionnement de l’Europe en hydrocarbures. La signature des accords est intervenue à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise.

L’un des accords stipule que la State Oil Company of Azerbaïdjan (SOCAR) et la Congolaise de Raffinage (CORAF) vont collaborer afin de dégager de nouvelles perspectives pour chacune des deux parties. L’Azerbaïdjan veut se poser en partenaire sûr du Congo-Brazzaville. En plus du secteur pétrolier, Bakou veut accompagner le Congo-Brazzaville dans la dynamisation d’autres secteurs structurants comme l’éducation et l’environnement.

À l’instar de son voisin de la RD Congo, le Congo-Brazzaville est une terre riche d’opportunités. Le pays a un incroyable potentiel dans le secteur de l’agriculture, de l’art, du tourisme, de la pêche, des biens et services. Avec une bonne politique de développement, le pays d’Afrique Centrale peut utiliser à bon escient la rente pétrolière pour faire passer un cap à son économie.