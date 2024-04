Pour l’OTAN, la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran renforcent leur alliance

La guerre en Ukraine a atteint un nouveau seuil critique, selon les récents développements rapportés par Kiev. L’armée ukrainienne fait face à des défis majeurs dans l’est et le sud du pays, où les forces russes, après avoir pris le contrôle de la ville d’Avdiïvka, intensifient leurs offensives. Le président Volodymyr Zelensky décrit la situation actuelle comme « extrêmement difficile« , soulignant l’impact significatif du retard de l’aide occidentale et le besoin criant d’Ukraine en matière d’artillerie, de défense antiaérienne et d’armes à longue portée. Cette escalade survient dans un contexte de tensions exacerbées et de soutien international fluctuant, avec une érosion de la solidarité envers l’Ukraine. Sur le front, les soldats russes ont consolidé leur position en s’emparant d’Avdiïvka, marquant ainsi leur premier gain territorial significatif depuis la prise de Bakhmout en mai 2023, et poursuivent leurs avancées dans des zones clés, malgré les résistances et les contre-offensives des forces ukrainiennes.

Consolidation des alliances russes alors que le soutien occidental envers l’Ukraine s’érode

Le paysage géopolitique mondial connaît une période de tensions accrues, marquée par l’émergence d’alliances entre différentes puissances étatiques. Selon Jens Stoltenberg, chef de l’OTAN, cité dans une interview par la BBC, un regroupement d’États qualifiés d’“autoritaires” par l’OTAN, comprenant la Russie, l’Iran, la Chine et la Corée du Nord, renforce sa collaboration contre ce que l’organisation considère comme les démocraties occidentales. Cette dynamique complexe soulève des questions sur la sécurité internationale et les équilibres de pouvoir.

Publicité

Les tensions internationales semblent s’accentuer, avec une alliance “autoritaire” de plus en plus unie contre les démocraties occidentales, selon les avertissements de Jens Stoltenberg, chef de l’OTAN. Dans une entrevue accordée à la BBC et diffusée lors de l’émission “Sunday With Laura Kuenssberg”, Stoltenberg a souligné l’alignement croissant de la Russie, de l’Iran, de la Chine et de la Corée du Nord.

L’OTAN, qui célèbre cette année son 75e anniversaire, se trouve à un tournant critique de son histoire, selon Stoltenberg. Le monde est devenu “beaucoup plus dangereux, beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus violent”. Il a révélé que la Chine soutenait l’économie de guerre russe en fournissant des composants clés à son industrie de la défense, tandis que Moscou, en échange, hypothéquait son avenir à Pékin. Cette interdépendance souligne la nature symbiotique de ces alliances autoritaires.

Dans cet échiquier géopolitique complexe, Stoltenberg a également mentionné le soutien technologique de la Russie à l’Iran et à la Corée du Nord en échange de munitions et d’équipement militaire. Cela révèle une stratégie coordonnée entre ces nations visant à contrecarrer l’influence occidentale.

Face à cette montée en puissance des alliances autoritaires, Stoltenberg a insisté sur l’importance pour l’OTAN de collaborer avec d’autres nations au-delà de sa géographie traditionnelle, telles que le Japon et la Corée du Sud, pour contrer cette menace grandissante. Il a exprimé sa confiance dans le fait que les alliés de l’OTAN parviendraient à un accord sur un financement à long terme pour l’Ukraine d’ici juillet, malgré certaines hésitations exprimées cette semaine.

Publicité

Le soutien à long terme de l’Ukraine est jugé vital, non seulement pour répondre aux besoins immédiats mais aussi pour rebâtir le pays après le conflit. Stoltenberg a souligné la nécessité de préparer l’Ukraine à se défendre contre de futures agressions, même si cela implique des compromis difficiles de la part de Kyiv.

Cette situation internationale complexe nécessite une réflexion approfondie de la part des dirigeants occidentaux. Les décisions prises à Washington, Bruxelles et Londres, mais aussi à Moscou, Pékin, Téhéran et Pyongyang, ont un impact direct sur les conflits en cours, y compris en Ukraine et au Moyen-Orient.

La récente intervention de Jens Stoltenberg met en lumière les défis diplomatiques et les alliances stratégiques qui se dessinent sur la scène mondiale, rappelant aux démocraties occidentales l’importance de rester vigilantes et unies face à ces évolutions.