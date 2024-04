Record dans l’espace: un astronaute de la NASA parle de ses changements physiques

L’ère actuelle marque une période révolutionnaire dans la conquête spatiale, dominée par des avancées technologiques spectaculaires et une compétition internationale acharnée pour l’exploration au-delà de notre atmosphère. La NASA, à l’avant-garde de ces efforts, continue de repousser les limites de ce que l’humanité peut accomplir dans l’espace. Ces progrès ne sont pas seulement le fruit de technologies de pointe mais aussi de missions audacieuses qui défient les capacités humaines, comme le démontre l’exploit de l’astronaute Frank Rubio.

Rubio, un membre éminent du corps des astronautes de la NASA, a récemment établi un nouveau record en passant 371 jours en orbite, une durée jamais atteinte par un astronaute américain. Son voyage, qui a débuté comme une mission de six mois, s’est inopinément prolongé, doublant presque sa durée prévue et le positionnant dans l’histoire de l’exploration spatiale. Le retour de Rubio sur Terre, le 27 septembre 2023, a été marqué par un atterrissage réussi au Kazakhstan.

La réalité des effets physiologiques de ce long séjour hors de l’attraction terrestre s’est rapidement manifestée. La microgravité, caractéristique de l’environnement spatial, engendre des conséquences notables sur le corps humain, incluant une diminution de la masse musculaire et une perte de densité osseuse. Ces phénomènes, bien que communs aux voyageurs spatiaux, ont été particulièrement observés chez Rubio, compte tenu de l’extraordinaire durée de sa mission.

La réadaptation à la gravité de la Terre constitue un autre défi de taille pour les astronautes de retour de mission. Selon Dr Jennifer Fogarty, du Baylor College of Medicine, la coordination des mouvements et l’équilibre sont des aspects critiques qui requièrent une surveillance attentive lors du retour sur Terre, surtout après une mission prolongée comme celle de Rubio.

Au-delà des défis musculaires et squelettiques, la vie en apesanteur impacte également le système circulatoire, pouvant induire des troubles visuels et des gonflements oculaires dus au déplacement des fluides dans le corps, connu sous le nom de Syndrome Neuro-Oculaire Associé aux Vols Spatiaux. Dr Michael Decker explique comment la suppression de la gravité affecte le flux sanguin, et par extension, la pression intracrânienne, avec des conséquences potentielles sur la vision qui ne se résolvent pas toujours immédiatement après le retour.

La santé globale de Rubio, tant physique que mentale, a fait l’objet d’un suivi méticuleux pendant son séjour dans l’espace, évaluant notamment son système immunitaire et d’éventuelles modifications génétiques. Malgré une acclimatation rapide à l’environnement spatial, Rubio admet que le processus de réadaptation sur Terre peut s’avérer plus complexe et plus long. Les forces gravitationnelles terrestres exercent une influence considérable sur le corps, nécessitant souvent plusieurs mois pour un retour à la normale pré-mission. Rubio, désormais presque entièrement rétabli, témoigne de la résilience humaine face aux défis les plus extrêmes, illustrant la frontière sans cesse repoussée de notre présence dans l’espace.