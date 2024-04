Russie: ce pays du Maghreb veut négocier sur le Sahel

Au cœur des tensions politiques et diplomatiques, l’Algérie et le Mali se distinguent par une situation particulièrement tendue. Récemment, l’Algérie a signalé un grand exercice militaire près de la frontière malienne, marqué par la présence du chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chanegriha. Les opérations, incluant des tirs à balles réelles et des manœuvres aériennes, se sont déroulées dans la zone montagneuse de Bordj Badji Mokhtar, visant à démontrer la force militaire d’Alger face aux inquiétudes grandissantes quant à la présence accrue des forces maliennes et des mercenaires du groupe Wagner dans cette région.

Discussions avec la Russie

Mikhaïl Bogdanov, envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, s’est récemment entretenu avec Lounes Magramane, secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, en Algérie. Ces consultations ont abordé les enjeux actuels concernant le renforcement de la coopération russo-algérienne, suite à la Déclaration de partenariat stratégique signée lors de la visite d’État en Russie du président algérien Abdelmadjid Tebboune en juin 2023.

Lors de cette rencontre, une attention particulière a été accordée à la situation dans la bande sahélo-saharienne selon un communiqué de la partie algérienne. Les discussions ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour stabiliser la région en promouvant un dialogue politique inclusif, respectueux de l’unité et de la souveraineté des États africains. L’objectif exprimé est de construire une paix durable en s’appuyant sur des principes de respect mutuel.

Pour rappel, les relations entre l’Algérie et le Mali sont de plus en plus compliquées en raison de la rupture de l’accord de paix avec les rebelles maliens et de l’accueil en Algérie de figures de l’opposition à la junte militaire malienne. Ces tensions ont réduit les échanges entre les deux pays, compliquant davantage les interactions bilatérales.

En réponse à ces défis, l’Algérie continue de renforcer sa présence militaire dans les zones frontalières. Les exercices militaires récents ne sont pas seulement des démonstrations de force, mais aussi des messages stratégiques à l’attention de tous les acteurs impliqués, y compris les groupes armés soutenus par des intérêts étrangers.

Dans ce contexte complexe, la Russie et l’Algérie cherchent à coordonner leurs actions pour aborder les problématiques de sécurité dans la région du Sahel. Cette collaboration souligne l’importance d’une approche internationale concertée pour faire face aux défis de sécurité, tout en respectant les dynamiques politiques et territoriales africaines.