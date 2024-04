Russie: cet allié des USA contraint d’accorder une dérogation, et pas des moindres!

Depuis l’offensive en Ukraine en 2022, la Russie fait face à un ensemble de sanctions internationales visant à restreindre ses capacités économiques et à la tenir responsable de ses actions sur la scène mondiale. Ces sanctions, imposées principalement par les États-Unis, l’Union européenne, et d’autres puissances mondiales, ciblent divers secteurs, y compris le financier, l’énergétique, et le militaro-industriel. Elles visent à limiter l’accès de la Russie aux marchés internationaux et à réduire ses revenus d’exportation, en réponse à ses violations du droit international.

Au Canada, une situation complexe émerge dans l’industrie aérospatiale, contrainte récemment d’accepter une dérogation spécifique. Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, a annoncé que certaines entreprises pourraient continuer à se procurer du titane russe, malgré les sanctions en vigueur. Cette mesure, qualifiée de « limitée » et temporaire, est principalement justifiée par la nécessité de protéger les emplois locaux tout en continuant de mettre la pression sur le régime russe.

L’exemption a été révélée au moment où les tensions sont palpables quant à l’approvisionnement en matériaux critiques pour la fabrication aéronautique. Les géants de l’industrie tels qu’Airbus et Bombardier figurent parmi les bénéficiaires de cette mesure. Par contre, Boeing a indiqué qu’il ne se fournissait plus en titane russe, optant pour d’autres sources depuis mars 2022.

Cette mesure soulève des questions sur l’équilibre entre la nécessité de maintenir une industrie compétitive et le devoir de respecter un régime de sanctions rigoureux. Airbus, qui emploie un nombre significatif de personnes au Québec, pour la production de ses A220 et d’hélicoptères en Ontario, se trouve particulièrement avantagé par cette décision, permettant de stabiliser ses opérations au Canada.

Le gouvernement canadien insiste sur le caractère éphémère et ciblé de cette dérogation. Il adresse un message clair aux entreprises du secteur aérospatial de chercher d’autres sources de titane, alignant ainsi ses actions avec ses alliés internationaux tout en tentant de préserver ses propres intérêts économiques et de sécurité.

Cependant, cette exemption a provoqué des réactions diverses, y compris de la part de l’ambassadrice d’Ukraine à Ottawa, qui critique l’achat de titane russe comme un soutien indirect à la machine de guerre du Kremlin. Le Congrès ukrainien canadien a également pressé le gouvernement de Justin Trudeau d’adopter une position plus ferme, appelant à un embargo total sur les produits russes. La situation met en lumière les défis de concilier les impératifs politiques et économiques dans un contexte de tension internationale croissante.