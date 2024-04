Russie: le bras d’honneur des milliardaires aux sanctions occidentales

Face aux tensions internationales, les États-Unis et l’Union européenne ont intensifié leurs sanctions contre la Russie, visant des secteurs clés tels que le métal, les mines, les équipements militaires et les semi-conducteurs. Des mesures restrictives ont également frappé des institutions financières russes, tandis que des entreprises et individus européens ont été ciblés pour avoir contourné les sanctions. L’objectif de ces sanctions, qui s’étendent à des acteurs globaux, est de miner le complexe militaro-industriel russe et de limiter ses revenus destinés au financement du conflit en Ukraine .

L’économie russe semble néanmoins afficher une forme surprenante, à en croire les récentes données de Forbes. Le magazine américain pointe une hausse notable du nombre de milliardaires russes, passant à 120, contre 105 l’année précédente. Une progression qui permet à la Russie de maintenir sa place parmi les pays abritant le plus grand nombre de milliardaires, aux côtés de géants économiques tels que l’Inde, la Chine, les États-Unis et l’Allemagne.

Publicité

Après une chute conséquente en 2022, où les fortunes combinées des milliardaires russes avaient plongé aux alentours de 350 milliards de dollars suite aux sanctions liées au conflit ukrainien, un rebond a été observé. Dès 2023, l’essor s’est manifesté avec l’arrivée de 22 nouveaux milliardaires, tendance qui s’est poursuivie, consolidant ainsi une fortune commune désormais estimée à 577 milliards de dollars.

Ce regain de prospérité chez les ultra-riches russes soulève des questions quant à l’efficacité réelle des sanctions occidentales. Les dynamiques économiques de la Russie semblent en partie stimulées par la demande étatique en armements et par la flambée des prix de l’énergie, favorisant ainsi les exportateurs de gaz naturel liquéfié. De surcroît, le retrait de nombreuses entreprises étrangères du sol russe, conséquence directe du conflit, a encouragé une consommation intérieure accrue, substituant ainsi les importations précédentes.

Vagit Alekperov, figure emblématique de cette résilience économique, et ancien président de Lukoil, détient la plus grande fortune de Russie, évaluée à 28,6 milliards de dollars. Ce panorama économique contraste avec la situation générale de la population russe, pour qui les bénéfices de cette croissance restent peu palpables. La prospérité affichée par les milliardaires ne se traduit pas nécessairement par une amélioration du niveau de vie moyen en Russie, mettant en lumière les disparités économiques persistantes au sein du pays.