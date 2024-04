Russie: les USA mettent la pression sur la Chine

Depuis plusieurs années, les tensions entre les États-Unis et la Chine se cristallisent autour de plusieurs enjeux majeurs, dont le commerce, la technologie et la sécurité régionale. Cette relation complexe a été marquée par des périodes de coopération tendue et des confrontations ouvertes, exacerbées sous la présidence de Donald Trump avec la guerre commerciale et les sanctions contre des entreprises chinoises comme Huawei. Bien que l’administration Biden ait cherché à stabiliser ces relations, les différends fondamentaux demeurent, en témoignent les récentes interactions diplomatiques et économiques.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se prépare pour une visite importante en Chine, la deuxième en moins d’un an. Sa mission principale sera d’amener Pékin à modérer son soutien à la Russie, en particulier dans le conflit ukrainien. Cette démarche s’inscrit dans un contexte où les frictions entre les deux superpuissances semblent s’atténuer légèrement, permettant des discussions plus ouvertes sur des sujets sensibles.

L’administration Biden, tout en recherchant une plus grande stabilité entre les deux plus grandes économies du monde, a continué de renforcer ses alliances avec d’autres puissances régionales concurrentes de la Chine, telles que l’Inde et l’Australie, contribuant ainsi à un contrepoids stratégique en Asie. Ces actions sont perçues comme un moyen de circonscrire l’influence chinoise tout en promouvant un environnement plus équilibré dans la région.

Au cours de son séjour, Blinken abordera le sujet délicat du soutien chinois à l’industrie de défense russe. Bien que Pékin se soit abstenu de fournir directement une aide militaire à Moscou, il est accusé de faciliter le transfert de matériaux à double usage, utilisés par la Russie pour sa production d’armements. Cette situation, selon Blinken, nourrit indirectement le conflit en Ukraine, mettant en péril la sécurité européenne.

Avant d’arriver à Pékin, Blinken fera une escale à Shanghai où il envisage de promouvoir des échanges culturels, signe d’une volonté de rapprochement. Ce déplacement fait suite à des interactions récentes entre Biden et le président chinois Xi Jinping, qui ont marqué un effort de normalisation des relations, avec la reprise du dialogue militaire et des engagements sur des problématiques communes comme la lutte contre le trafic de fentanyl.

Enfin, lors de sa visite, Blinken prévoit également de discuter des tensions autour de Taïwan, notamment en prévision de l’investiture du nouveau président taïwanais Lai Ching-te. Les États-Unis continuent de vendre des armes à Taïwan malgré les protestations de la Chine, qui voit dans ces actions une menace à son souveraineté. Cette rencontre sera cruciale pour déterminer l’avenir des interactions sino-américaines, dans un contexte global déjà tendu.