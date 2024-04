Russie: l’OTAN prédit une catastrophe pour l’Ukraine si…

En plus d’un contexte déjà complexe, les alliances stratégiques tissées par la Russie avec d’autres nations telles que la Chine, l’Iran et la Corée du Nord sont une source de préoccupation majeure pour l’OTAN. Ces partenariats visent à contester l’ordre mondial actuel et sont perçus comme contraires aux intérêts nationaux américains, augmentant ainsi les tensions sur la scène internationale. « Les partenariats stratégiques entrelacés » entre la Russie et ces pays « sont profondément contraires aux intérêts nationaux des États-Unis », a déclaré le général Christopher Cavoli, un des chefs militaires de l’alliance, mettant en lumière l’importance de cette situation.

Parallèlement, les États-Unis sont confrontés à un blocage politique interne, avec une aide financière de 60 milliards de dollars destinée à l’Ukraine en suspens, en raison de l’opposition républicaine au Congrès. Cette impasse pourrait avoir des répercussions immédiates et sévères sur le terrain, où l’Ukraine se retrouve déjà en infériorité en termes de capacités d’artillerie par rapport à la Russie. « Si nous ne continuons pas à la soutenir, l’Ukraine sera à court d’obus d’artillerie et de missiles de défense aérienne dans un délai relativement court », a averti Cavoli, soulignant l’urgence de la situation.

L’armée russe, selon les observations de l’OTAN, est en phase de reconstruction à un rythme inattendu, augmentant considérablement ses effectifs en première ligne. Cette croissance rapide des forces russes, qui ont vu leurs rangs passer de 360 000 à 470 000 hommes sur la dernière année, met en lumière une potentielle prédominance militaire sur le continent européen. « En résumé, la Russie est en passe de disposer de la plus grande armée du continent« , a ainsi souligné Christopher Cavoli, illustrant l’échelle de la reconstitution militaire russe.

Face à cette montée en puissance de la Russie et à l’impasse concernant l’aide américaine, le général Cavoli insiste sur l’urgence de fournir à l’Ukraine les ressources nécessaires pour maintenir sa défense. L’avertissement est clair : sans un soutien continu, l’Ukraine risque de se retrouver démunie en termes de munitions d’artillerie et de missiles de défense aérienne, laissant le champ libre à la Russie pour dominer le conflit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenski a également souligné l’importance cruciale du soutien américain, en particulier en ce qui concerne la défense aérienne et les équipements militaires essentiels. « S’il n’y a pas de soutien américain, cela signifie que nous n’avons pas de défense aérienne, pas de missiles Patriot« , a exprimé Zelenski, mettant en exergue la dépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’aide internationale.

Dans cette perspective, le rôle de l’OTAN et des alliés internationaux est plus crucial que jamais pour éviter une issue désastreuse pour l’Ukraine. L’engagement et le soutien continus sont indispensables pour préserver la stabilité et la sécurité dans la région, face à un adversaire qui semble déterminé à redéfinir les équilibres de force sur le continent européen.