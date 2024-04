Sadio Mané réalise un nouvel investissement dans son village

Sadio Mané est considéré comme l’un des plus grands footballeurs africains de l’histoire. Le natif de Bambali a quasiment tout remporté dans sa magnifique carrière. Le trentenaire a écrit sa légende à Liverpool. Joueur de classe international, Mané fut durant de nombreuses saisons l’un des piliers centraux des Reds. Il a offert aux supporters anglais la Premier League et la Ligue des Champions.

Légende en Angleterre, Sadio Mané signe pour le Bayern Munich en 2022 afin de passer un nouveau cap dans sa prestigieuse carrière. L’aventure bavaroise ne se déroule pas comme prévu et le sénégalais prend la direction de l’Arabie Saoudite et du club d’Al Nassr où évoluait un certain Cristiano Ronaldo. À Al Nassr, Sadio Mané devient le joueur africain le mieux payé au monde.

Malgré son statut de superstar, Sadio Mané n’a jamais oublié d’où il venait. Il a mis à profit sa fortune pour développer son Bambali natal avec des investissements colossaux. Grâce à Sadio Mané, le petit village est doté d’infrastructures sociales de premier choix. Cela a dynamisé le tissu économique de la bourgade, offrant ainsi des opportunités à la population. Tout récemment, le lauréat du prix Socrates a annoncé un nouvel investissement majeur dans son village.

En effet, Mané a notifié qu’une école primaire vient de voir le jour sur le site du lycée qu’il a construit il y a quelques années. « Je suis très heureux d’annoncer l’achèvement d’une école du primaire au lycée que j’ai construite avec mes fonds personnels dans mon pays le Sénégal. J’ai également investi dans les infrastructures pour connecter 16 villages au Sénégal afin de leur permettre d’avoir accès aux routes, aux marchés, à l’eau et à l’électricité, entre autres, tout en créant des opportunités d’emploi indispensables pour les jeunes« a livré la légende sénégalaise. Le vainqueur de la CAN 2022 a ajouté qu’il est entrain d’initier d’autres projets structurants en faveur de divers villages sur toute l’étendue du territoire.