Sécheresse : ce pays européen va installer une usine de déssalement spéciale

Le changement climatique intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes, y compris la fréquence et la sévérité des sécheresses, notamment en Catalogne. Cette région espagnole, confrontée à une crise hydrique sans précédent, voit ses réservoirs atteindre des niveaux alarmants, avec des implications sérieuses pour l’approvisionnement en eau de sa population. Dans ce contexte, les autorités catalanes se voient contraintes de trouver des solutions innovantes et durables pour pallier à ce déficit croissant en eau.

Face à cette urgence, le gouvernement régional de Catalogne a annoncé la mise en place d’une usine de dessalement flottante dans le port de Barcelone. Prévue pour octobre, cette installation vise à produire 40 000 m³ d’eau douce chaque jour, soit 6 % de la consommation de l’aire métropolitaine de Barcelone, répondant ainsi de manière significative à la demande en eau.

Le recours aux usines de dessalement, bien que critiqué pour son bilan écologique, apparaît comme une nécessité face à la réduction des sources d’eau douce disponibles. Le ministre catalan de l’Environnement défend cette option comme une alternative économique comparée au transport maritime de l’eau, malgré une consommation énergétique non négligeable.

Cependant, cette solution soulève des préoccupations environnementales, notamment la consommation élevée d’énergie et l’impact sur la vie marine due au rejet de saumure. L’Espagne, qui se tourne vers un mix électrique de plus en plus vert, cherche à minimiser ces effets par des sources d’énergie bas-carbone.

En parallèle de l’usine flottante, le plan d’action inclut l’installation de douze usines de dessalement mobiles le long de la Costa Brava. Ce réseau devrait fournir 35 % de l’eau nécessaire à la région, impliquant un investissement de 10 millions d’euros. Cette initiative démontre une volonté d’adresser de manière globale le problème de l’eau en Catalogne, tout en anticipant les défis futurs posés par le réchauffement climatique.